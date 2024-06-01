Быстро строить новые энергомощности позволит решенная проблема долгов перед инвесторами, – эксперт

Ускорить строительство новых мощностей возобновляемой и распределенной энергетики в Украине может комплекс мер, позволяющий погасить все долги перед существующими инвесторами в возобновляемую энергетику, считает Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, генеральный директор Solar Generation.

"Во первых, нужно вернуть доверие инвесторов. Как украинских внутренних, так и международных к энергетике Украины, в частности, зеленой энергетики", - сказал он.

По его словам, есть огромная задолженность перед компаниями зеленого поколения со стороны "Гарантированного покупателя".

"Поэтому без решения этой проблемы, к сожалению, нельзя будет решить проблему строительства новых мощностей", - отметил эксперт. Он также добавил, что зеленая генерация при отсутствии долгов может строиться очень быстро, хотя и не сможет полностью заменить поврежденные мощности. ГЭС и ТЭС, являющиеся маневровой генерацией.

"Кроме того, есть ситуация, которая связана с военными рисками, и сейчас инвесторы присматриваются с большими опасениями к строительству больших мощностей наземных электростанций", - добавил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

Также Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителям из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.