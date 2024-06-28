Было больше 10 прилетов: заработает ли до зимы Бурштынская ТЭС
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области вряд ли заработает грядущей зимой. Станция во время российских обстрелов пережила более десяти прилетов, и восстановить ее до наступления холодов практически невозможно.
Об этом заявил мэр Бурштына Василий Андриешин на внеочередном собрании председателей громад Прикарпатья. "В прошлом году было два прилета, которые повредили крышу здания, а сейчас таких больше десяти. В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС практически нет. И я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить", – цитирует Андриешина местное издание "Галка".
Он предупредил, что в случае морозов на ТЭС "все замерзнет". По словам Андриешина, прошлой зимой оборудование на станции разогревали факелами. "Но тогда была разрушена только половина крыши", – отметил мэр Бурштына.
Также из-за простоя ТЭС громада теряет деньги. По словам мэра, Бурштынская ТЭС по понятным причинам сейчас не платит экологический налог. "За первый квартал они рассрочили выплаты, а это около 18 млн грн", – отметил Андриешин.
По его словам, у громаді нет возможности готовиться к отопительному сезону. А к зиме в Буртышине нужно построить шесть котельных: две для жилья и еще четыре для детсадов и школ. Заняться вторыми планирует Министерство инфраструктуры. Кроме того, в громаде должны установить одну генерационную установку, чтобы обеспечить электричеством больницу и котельные.
Бурштынская ТЭС является крупнейшей электростанцией на западе Украины. Входит в состав АО ДТЭК "Западэнерго".
Она наряду с Ладыжинской оказалась в числе наиболее пострадавших от массированной российской атаки 22 марта 2024 года. Тогда на обеих ТЭС были повреждены все блоки.
Как сообщал OBOZ.UA. грядущая зима для энергетики страны будет непростой. В связи с чем энергетики рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему: продолжению массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные энергообъекты. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.
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