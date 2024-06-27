Энергетики готовятся к худшему: чего ожидать украинцам зимой

В "Укрэнерго" признали: грядущая зима для энергетики страны будет непростой. В связи с чем специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему: продолжению массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные энергообъекты. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.

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Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий. Он отметил: оптимистичный сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, а потому удастся восстановить больше объектов, чем ожидается. Тогда отключений будет немного меньше.

"Надо понимать, что отключения электричества могут быть следующей зимой. Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", – говорится в сообщении.

При этом Кудрицкий подчеркнул: какой именно сценарий будет реализован, сейчас сказать невозможно. Ведь "реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых – обстрелы".

"Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность", – признал глава правления "Укрэнерго".

Как определяют, когда не будет электроэнергии

В то же время, согласно новым правилам отключений света, каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страны украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

"Первый уровень – это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК "Укрэнерго". В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу, и уже несколько недель работает более справедливое деление", – объяснил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

При этом подчеркивается: второй уровень справедливости – "это уже ответственность местных операторов систем распределения". Дело в том, что:

диспетчеры на местах получают команду отключать очереди – и должны делать это согласно графикам;

однако из-за ряда проблем делать это не всегда удается.

В частности, объяснил Коваленко, может не сработать автоматика – "и надо ехать руками включать/выключать". Кроме того, нередко на местах ломается оборудование, которое не приспособлено:

к такому режиму работы;

к балансировке внутри групп, "когда скачет потребление".

"Это состояние системы сегодня. Мы, со своей стороны, анализируем, как одни или другие игроки выполняют свои обязанности, и стараемся сделать лучше для своих клиентов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, главной же причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине стал дефицит ракет ПВО. Поэтому Украина не может защитить все свои энергообъекты, результатом чего стала потеря с марта 2024-го половины генерирующих мощностей.

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