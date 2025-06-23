Будут повышать тарифы? Абонентам украинского мобильного оператора рассказали, чего ожидать

Мобильный оператор Vodafone не намерен повышать свои тарифы в ближайшее время. Т.е., стоимость мобильной связи, интернета и т.п. пока меняться не будет. Вместе с тем, в операторе регулярно обновляют тарифные линейки – предлагая абонентам наиболее актуальный пакет услуг на данный момент.

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Об этом говорится в материале Finance.ua. Его авторы напомнили:

С 30 января 2025 года оператор пересмотрел стоимость ряда контрактных и подписных тарифов.

Изменения затронули большинство популярных тарифных планов, которые подорожали на 40-70 грн.

"Прессслужба Vodafone заявила, что в настоящее время компания не планирует дополнительного повышения цен на действующие тарифные планы. То есть, если вы уже подключили тариф после январского обновления – дальнейшего роста стоимости в ближайшее время не будет", – рассказали аналитики.

В то же время, отметили они, несмотря на постоянное обновление тарифных линеек, в Vodafone не стали подробно раскрывать планы по особенностям новых тарифов. Как объяснили в самом операторе, это станет возможным только в момент их официального запуска.

Украинцев обманывают с номерами Vodafone

Ранее же в Vodafone рассказали, что мошенники создают в мессенджере Telegram фейковые аккаунты от имени. С них они отправляют украинцам сообщения о якобы окончании действия их мобильного номера и просят заменить SIM-карту.

В связи с этим в операторе призывают не верить таким сообщениям. А также не выполнять действий, прописанных в них.

"В Telegram появились фейковые аккаунты Vodafone, которые пишут о "завершении действия номера" и просят заменить SIM. Не верьте! Мы никогда не пишем об этом в мессенджерах", – говорится в предупреждении оператора.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Киевстар" анонсировал запуск новых тарифов. Ожидается, что они будут представлены 25 июня.

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