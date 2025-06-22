"Киевстар" запустит новые тарифы: что о них известно

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал запуск новых тарифов. Ожидается, что они будут представлены 25 июня.

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Об этом сообщили в "Киевстаре". О новых предложениях сейчас известно немного – лишь то, что:

Они будут называться "Все разом".

Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.

Также не разглашаются условия новых тарифов также не разглашаются. В "Киевстаре" лишь сообщили, что они будут опубликованы на сайте 25 июня.

"Мы работаем над тем, чтобы наши абоненты получили еще больше возможностей. И вскоре представим новую линейку тарифов Все вместе для подписки и контракта", – говорится в сообщении.

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Как изменить тариф "Киевстар"

Вместе с тем, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

Провести изменение тарифа можно и по номеру 477 или 477*1. А также:

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Кроме того, поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого нужно зайти в раздел Тарифы.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, причин, по которым мобильные операторы повышают стоимость своих тарифов, несколько. Среди них – последствия российских атак на украинскую энергоинфраструктуру.

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