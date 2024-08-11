Украинцы без высшего образования могут получать 40 тыс. грн зарплаты: вакансии в Киеве

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать не только получив высшее образование, но и, к примеру, став высококвалифицированным специалистом в рабочей сфере. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых профессий 40 тыс. грн.

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В частности, автослесары в Киеве могут рассчитывать в среднем на 40 тыс. грн. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 35 тыс. грн.

В то же время, отдельные компании в Киеве предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию автослесарь-ходовика, платить по которой обещают от 70 до 100 тысяч.

Также на среднюю зарплату в 40 тыс. грн могут рассчитывать высотники и тонировщики. При этом, как и автослесари, в Киеве они могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе Украины. Так:

высотникам по Украине готовы платить в среднем 35 тыс. грн;

тонировщикам – 32 500 грн.

Работодатели отказываются от старых зарплат

В то же время, украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн – с около 17 000 в начале года.

По данным Минэкономики, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия активных боевых действий на значительной территории Украины. В частности:

временная потеря значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, "что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда".

Впрочем, отмечается, сами украинцы хотят зарабатывать еще больше. Так, средняя зарплата, запрашиваемая ими в резюме, составляет 20 414 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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