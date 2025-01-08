"Будапештский меморандум – это х…я": "Укрпочта" может создать новую марку

После интервью президента Владимира Зеленского американскому журналисту-подкастеру Лексу Фридману "Укрпочта" может выпустить почтовую марку с цитатой главы государства. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

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"После интервью президента подумалось, не продолжить ли серию "Русский военный корабль, иди… !" маркой "Будапештский меморандум — это… я". Что скажете, будет популярной?" – написал Игорь Смилянский.

Впрочем, фраза на марке – не дословная цитата Зеленского. В своем интервью он обвинил страны, подписавшие Будапештский меморандум в том, что им было "пох*ру" на свои обязательства по этому документу.

"Сначала три самых главных подписанта Будапештского меморандума, стратегические друзья и партнеры – США, Россия, Британия. Потом уже присоединились Франция и Китай. Было 5 государств... Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверение"... Это же величайшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму" – рассказал президент.

Зеленский также напомнил, что в меморандуме в первую очередь прописаны консультации, которые Украина проводит, если нарушена ее территориальная целостность. И все эти страны, подписавшие этот документ, должны быть на консультациях, все должны приехать, должны были встретиться срочно.

"Приехал ли кто-то? Нет. Ответил ли кто-то на эти письма официальные? Кто-то провел консультации? Нет. Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было пох*ру, так и всем остальным гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", – добавил президент.

Также OBOZ.UA сообщал, что в честь Рождества "Укрпочта" выпустила праздничный почтовый набор "Новая радость стала, которая не бывала. Рождество". Стоимость набора из 5 марок, конверта и карты составляет 205 гривен.

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