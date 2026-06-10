Bolt изменил правила для водителей: после смертельного ДТП в Киеве установили жесткие ограничения

Виновником смертельного ДТП на Караваевых дачах в Киеве, где 5 июня автомобиль Mercedes-Benz въехал в подземный пешеходный переход, оказался водитель Bolt, который в этот момент совершал поездку с пассажиркой. Когда это выяснилось, платформа навсегда заблокировала его аккаунт и установила жесткие ограничения для других водителей.

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Об этом заявил генеральный менеджер компании Bolt в Украине Сергей Павлик, сообщает "Суспільне". По его словам, руководство компании выразило глубокие соболезнования семьям погибших, координирует оказание необходимой помощи пассажирке и сотрудничает с правоохранителями в рамках расследования.

Реакция компании

Павлик говорит, что после инцидента в Bolt пересмотрели внутренние процедуры реагирования на жалобы относительно поведения водителей на дороге. Также, по его словам, водителям, на которых поступит минимум две жалобы от пассажиров из-за превышения скорости или опасного стиля вождения, сразу блокируют доступ к платформе.

Кроме того, он напомнил, что пассажиры могут немедленно сообщать о любых нарушениях ПДД через мобильное приложение или службу поддержки.

Как помешать повторению ситуации

Сергей Павлик отметил системную проблему в области райдхейлинга (модель вызова водителя, по которой работает Bolt, Uklon, Uber и другие подобные им сервисы). Сейчас частные платформы заказа поездок не имеют возможности оперативно проверять историю нарушений водителей.

Из-за отсутствия технической интеграции сервисы лишены автоматического доступа к государственным базам данных, где фиксируются штрафы и нарушения правил дорожного движения.

В Bolt отметили, что уже более двух лет пытаются вести диалог с государственными органами власти, чтобы создать действенный механизм для получения актуальной информации о правонарушениях водителей, которые сотрудничают с платформой.

Что известно о трагедии

Ужасная авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Соломенском районе Киева. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости слетел с дороги и въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего три человека получили травмы и четверо погибли:

работница детского сада Ирина Лазарева ;

; 12-летний парень Григорий Глушич .

. полицейские Соломенского управления полиции – 24-летний старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и 21-летний лейтенант Денис Будченко.

За рулем находился 49-летний житель Херсонской области Павел Плешивцев, который, по предварительной версии, был трезвым, но не справился с управлением. Он получил травмы и был госпитализирован.

В отношении него начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц), санкция за которую предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас суд отправил водителя под стражу до 3 августа без права внесения залога.

Но наиболее шокирующим фактом оказалось то, что за указанным авто было зафиксировано 39 нарушений ПДД, преимущественно – за превышение скорости. Только в течение 2025 года водителя пять раз привлекали к ответственности за скорость и еще пять раз – за другие нарушения. А в марте 2026 года он уже был участником другого ДТП, но тогда обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине начали действовать новые правила для украинских водителей – в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих авто и обновлены тарифы на парковку. Обновление начало действовать с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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