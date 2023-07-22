Болгария национализировала арендованный российским 'Лукойлом' порт: как это повлияет на войну в Украине

Депутаты парламента Болгарии поддержали прекращение концессии стратегических объектов, имеющих значение для национальной безопасности, затрагивающих нефть и нефтепродукты, произведенные из сырой нефти российского происхождения или экспортируемые из России. На практике речь идет об известной компании "Лукойл", которая действовала в порту "Росенец".

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Об этом сообщил B-TV. Решение поддержали 129-ю голосами, то есть подавляющим большинством.

По словам депутатов, эта инициатива остановит возможность использования Россией болгарской инфраструктуры для финансирования войны. Также она реализует санкции, введенные Регламентом Евросоюза против войны, а концессия "Росенец" также подпадает под действие санкций.

Портовый терминал "Росенец" находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приемки, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов. В 2011 году между Болгарией и "Лукойлом" был подписан договор о концессии части портового терминала "Росенец", в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле этого года один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования Cisco Systems уничтожил свои запчасти для оборудования в России из-за прекращения деятельности в стране-агрессоре. Стоимость утилизированного имущества оценивается приблизительно в $23 млн.

Затем стало известно об уходе с российского рынка и австрийской компании Swarovski.

В то же время, крупнейшая в мире криптобиржа Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Такие платежи россияне активно использовали для денежных переводов в обход системы SWIFT, доступ к которой потерял ряд крупных российских банков.