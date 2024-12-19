В Украине массово открывают ФЛПы, бизнес не испугался повышения налогов, – Гетманцев

Несмотря на сообщения СМИ о массовом закрытии ФЛП, за 11 месяцев 2024 года их количество выросло на 83,6 тысячи. А за последние 2 месяца количество вновь ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тыс плательщиков против 40,7 тыс. прекращенных ФЛП.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В последнее время украинское информационное пространство всколыхнули новости о массовом закрытии физических лиц-предпринимателей (ФЛП) из-за изменений в налоговое законодательство.

По данным Опендатабот, только через три недели после подписания президентом закона о повышении налогов прекратили деятельность более 22,5 тысяч предпринимателей. Аналитики называют эти цифры тревожными, подчеркивая, что среди причин закрытия – желание предпринимателей избежать новых налоговых обязательств и упрощения отчетности.

СМИ сообщали, что в день вступления в силу закона о финансировании армии свыше 2 тысяч ФОП закрылись, а в среднем их количество превышало тысячу в сутки, тогда как обычно этот показатель составляет около 700. Однако Гетманцев поставил под сомнение драматичность ситуации, приведенную СМИ.

В своем заявлении он подчеркнул, что количество новых ФЛП, напротив, значительно возросло. По его данным, по состоянию на 1 декабря 2024 года в Украине насчитывается 2,076 млн ФЛП, из которых 272,9 тысяч были зарегистрированы в этом году. По сравнению с началом года количество предпринимателей увеличилось на 83,6 тысячи, а показатель вновь созданных ФЛП превышает количество закрытых почти на 92 тысячи.

Особенно активной была динамика последних двух месяцев, когда зарегистрировано 47,7 тысяч новых ФЛП, тогда как прекратили деятельность только 40,7 тысяч. Это свидетельствует о положительном балансе, хотя Гетманцев предостерегает от поспешных выводов. Он отмечает, что данные не являются показателем экономического роста или падения, поскольку система упрощенного налогообложения в Украине нередко используется не для развития малого бизнеса, а для оптимизации налогов среднего и крупного бизнеса.

Гетманцев также призвал СМИ воздержаться от громких и необоснованных заголовков, создающих реальную ситуацию, и поблагодарил малого бизнеса за поддержку экономического фронта страны. Таким образом, несмотря на заявления о массовом закрытии ФЛП, статистика свидетельствует о существенном росте количества новых предпринимателей в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские физлица-предприниматели (ФЛП) с 1 января 2025 года будут платить налоги по новым ставкам. В частности, для них вводится обязательная уплата военного сбора.

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