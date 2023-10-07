Более 5 млн на 120 тыс. банок: на Днепропетровщине чиновники хотят закупить сгущенку у "дорогого" перекупщика
Департамент социальной политики исполкома Криворожского горсовета ищет поставщика 120 тыс. банок сгущенки для продуктовых наборов. На это планируют потратить 5,16 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные Prozorro. Чиновники заключили договор с днепровским ООО "Край-МК" на 4,66 млн грн, в тендере участвовали только 2 фирмы и Департамент соцполитики избрал предложившую более высокую цену. Фирма должна поставить товар до 1 октября.
При этом уже в сентябре появляется схожий тендер на закупку 120 тыс. сгущенных банок тоже с ориентировочной стоимостью в 5,16 млн грн, но уже к 31 октября. В этот раз в тендере приняли участие 5 участников. И чиновники отклонили более дешевые предложения, в частности, ООО "Край-МК", и выбрали победителем ООО "Спарта 2015" из Кривого Рога.
ООО "Край-МК" должно было поставить товар до 1 октября, но 3 октября заказчик внес изменения в договор, отсрочив дедлайн тоже до 31 октября.
"Продление срока действия договора о закупке и сроке выполнения обязательств по передаче товара, выполнению работ, предоставлению услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе обстоятельств непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, за условия, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, определенной в договоре о закупке", – говорится в сообщении.
ООО "Спарта 2015" зарегистрировано в 2015 году. Владелец компании Михаил Андриасян. Фирма регулярно получает подряды на поставку продуктов питания в учебные заведения и бюджетные учреждения Днепропетровщины и имеет подписанные договоры на 123 млн грн.
Крупнейший заказчик компании – Департамент социальной политики исполкома Криворожского горсовета. Фирма уже поставляла сгущенку для проднаборов. С каждым тендером цены росли. Стоимость 370-граммовой банки сгущенки производства ЧП "Мадеса" в сентябре 2022 года была 29,82 грн, а в марте 2023 года составляла уже 34,32 грн. Сейчас она – 43,02 грн за банк.
Как отмечено в декларации производителя, адрес производственных мощностей ЧП "Мадеса" находится в Донецкой области в г. Константиновка. Офис компании производителя, по данным аналитической платформы YouControl, 14 марта 2023 переехал из Днепра в Каменское. Из-за "Прозорро" этот производитель свои молочные консервы не продает.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о подозрениях эксдиректору ДК "Укрспецэкспорт" Павлу Букину и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому в организации и совершении злоупотребления служебным положением. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере почти 13 млн грн.
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