Более 5 миллионов дешевых поездок "Укрзалізницей" за 3 месяца: как действует госзаказ в поездах
Благодаря государственному заказу в течение первого квартала 2026 года "Укрзалізниця" перевезла 5,3 млн пассажиров, в том числе миллионы на прифронтовых направлениях. Это свидетельствует о том, что этот механизм стал одним из ключевых инструментов социально важной мобильности.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что сейчас в Украине системно перестраивают подход к железнодорожным перевозкам – с переходом на европейскую модель, который включает госзаказ поездок.
Результаты госзаказа на железной дороге
- Перевезено 5,3 млн пассажиров, в том числе 2,6 млн – на прифронтовых направлениях или в обратном сообщении.
- На поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего сообщения направлено около 16 млрд грн.
Стоимость поездок, на которых действует госзаказ, более доступна, поскольку государство компенсирует "Укрзалізнице" разницу между реальной стоимостью перевозки и ценой билета. Это позволяет сохранять неприбыльные, но критически нужные для пассажиров маршруты.
"Чтобы этот подход работал системно, готовим законопроект о PSO для общественного транспорта. Это даст возможность городам и регионам заказывать перевозки и гарантировать их стабильность", – отметил Кулеба,
Госзаказ на автобусные рейсы
Вместе с тем правительство работает и в направлении межобластных автобусных перевозок – на 91 маршруте уже работают 112 перевозчиков. Но Министерство развития общин и территорий расширяет это направление и поэтому объявило конкурс на 200 маршрутов по всей стране, в которые попадут:
- ключевые коридоры: Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков, Харьков-Днепр, Львов-Одесса;
- рейсы в прифронтовые территории: Сумы-Киев, Чернигов-Киев, Харьков-Киев, Херсон-Николаев.
Этот конкурс стал крупнейшим, проходящим по новой цифровой процедуре. Все документы подаются онлайн по ссылке.
"Наша задача – сформировать реальную сеть, которая соответствует спросу людей и работает стабильно", – отметил Кулеба
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 25 апреля "Укрзалізниця" изменит подход к формированию цены на билеты в премиум-сегменте. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении. Для них заработает динамическое ценообразование.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!