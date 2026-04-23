Более 5 миллионов дешевых поездок "Укрзалізницей" за 3 месяца: как действует госзаказ в поездах

Благодаря государственному заказу в течение первого квартала 2026 года "Укрзалізниця" перевезла 5,3 млн пассажиров, в том числе миллионы на прифронтовых направлениях. Это свидетельствует о том, что этот механизм стал одним из ключевых инструментов социально важной мобильности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что сейчас в Украине системно перестраивают подход к железнодорожным перевозкам – с переходом на европейскую модель, который включает госзаказ поездок.

Результаты госзаказа на железной дороге

Перевезено 5,3 млн пассажиров, в том числе 2,6 млн – на прифронтовых направлениях или в обратном сообщении.

На поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего сообщения направлено около 16 млрд грн.

Стоимость поездок, на которых действует госзаказ, более доступна, поскольку государство компенсирует "Укрзалізнице" разницу между реальной стоимостью перевозки и ценой билета. Это позволяет сохранять неприбыльные, но критически нужные для пассажиров маршруты.

"Чтобы этот подход работал системно, готовим законопроект о PSO для общественного транспорта. Это даст возможность городам и регионам заказывать перевозки и гарантировать их стабильность", – отметил Кулеба,

Госзаказ на автобусные рейсы

Вместе с тем правительство работает и в направлении межобластных автобусных перевозок – на 91 маршруте уже работают 112 перевозчиков. Но Министерство развития общин и территорий расширяет это направление и поэтому объявило конкурс на 200 маршрутов по всей стране, в которые попадут:

ключевые коридоры: Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков, Харьков-Днепр, Львов-Одесса;

рейсы в прифронтовые территории: Сумы-Киев, Чернигов-Киев, Харьков-Киев, Херсон-Николаев.

Этот конкурс стал крупнейшим, проходящим по новой цифровой процедуре. Все документы подаются онлайн по ссылке.

"Наша задача – сформировать реальную сеть, которая соответствует спросу людей и работает стабильно", – отметил Кулеба

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 25 апреля "Укрзалізниця" изменит подход к формированию цены на билеты в премиум-сегменте. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении. Для них заработает динамическое ценообразование.

