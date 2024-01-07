Блокировки движения на границах со Словакией, Венгрией и Румынией нет – Госпогранслужба

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в настоящее время украинские пограничники не фиксируют блокировку транспорта на границах нашего государства со Словакией, Румынией и Венгрией. В частности, свободно проезжают грузовики.

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Об этом Демченко сказал вечером в субботу, 6 января, в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, движение транспорта сейчас достаточно интенсивное.

Представитель ГПСУ добавил, что протесты, ранее происходившие на границах с этими тремя странами, были краткосрочными.

Сейчас же, по словам Демченко, на отдельных направлениях практически исчезли очереди. Такую ситуацию пограничники наблюдают в частности на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

"Очереди на территории Словакии, Венгрии или Румынии, которые фиксировались ранее в сторону Украины, были связаны с тем, что водители и перевозчики из-за действий на территории Польши на границе с Украиной выбирали для себя все возможные направления, где они могли бы пересечь границу ", – объяснил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Стало известно, что польское правительство 6 января подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь идет о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на неповышение налогов и дешевые кредиты.

– Вскоре в ГПСУ сообщили, что в 21:00 по киевскому времени завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Граница между Польшей и Украиной была разблокирована, движение грузовиков возобновлено.

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