Блокады границы удалось избежать: страна-соседка Украины выполнила ультиматум фермеров

Правительство Молдовы снова продлило лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Это было требование местных фермеров, угрожавших перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе с Украиной из-за импорта сельскохозяйственной продукции.

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Ограничение импорта агропродукции будет действовать до 30 июня 2025 года. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров Молдовы.

"Дальнейшее регулирование импорта этих продуктов направлено на защиту местных фермеров и поддержание стабильности внутреннего сельскохозяйственного рынка при существующих вызовах в агропродовольственном секторе... Лицензирование позволило предотвратить избыток импорта, особенно из Украины, по значительно более низким ценам, что привело бы к снижению стоимости местной продукции", – отметили в правительстве.

Таким образом, местному сырью гарантируется приоритетный доступ к перерабатывающим предприятиям. Это позволяет молдавским фермерам продавать свою продукцию по конкурентным ценам и защищает их доходы и инвестиции.

По состоянию на начало декабря Молдова имела достаточно запасов пшеницы, кукурузы и подсолнечника для покрытия всех внутренних нужд на ближайшие месяцы. Речь идет о 290 тыс. т пшеницы, 662 тыс. т кукурузы и 249 тыс. т подсолнечника.

Перед Новым годом местные аграрии в ультимативной форме потребовали продлить эмбарго на импорт украинских зерновых, угрожая перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе с Украиной. Поскольку срок действия ограничений на импорт зерновых истек 31 декабря, две крупнейшие фермерские ассоциации страны собирались начать масштабный протест, но соответствующее решение правительства было принято за день до конечной даты ограничения.

Ранее заблокировать границу с Украиной угрожали и польские фермеры. Они требуют от местного министра сельского хозяйства отменить соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки, которое, по их мнению, может привести к бесконтрольному притоку сельхозпродукции в Польшу.

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина связала это с внутренней политикой Польши. В частности, с началом подготовки к президентским выборам.

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