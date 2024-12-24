Еще в одной стране угрожают заблокировать границу с Украиной: названы требования

Аграрии Молдовы готовы перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе из Украины из-за импорта сельскохозяйственной продукции из нашей страны.

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Об этом сообщили на странице фермерской ассоциации Forěa Fermierilor ("Сила фермеров"). Свое решение они объяснили тем, что правительство Молдовы не принимает решения о продлении ограничений на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Фермеры напомнили, что срок действия ограничений на импорт зерновых истекает 31 декабря, поэтому требуют от правительства как можно скорее продлить их. Если соответствующего решения не будет, аграрии с этого и двух объединений начнут масштабный протест и заблокируют границу с Украиной

"Мы обращаемся ко всем профессиональным ассоциациям и фермерам по всей стране с просьбой осознать опасность для производителя и местной экономики и присоединиться к этой возможной акции протеста, полностью разрушающей аграрный сектор нашей страны. Пора всем аграриям осознать, что солидарность и объединение усилий всех крайне необходимы для сохранения аграрной отрасли", – говорится в заявлении ассоциации.

В "Силе фермеров" призвали других аграриев и профильные ассоциации присоединиться к их акции. Они боятся последствий для местного сельского хозяйства, которые могут повлечь импорт украинской продукции. "Если импорт не будет ограничен, это окончательно уничтожит наш аграрный сектор", – отмечается в заявлении .

Не устроило их и заявление Министерства сельского хозяйства Молдовы, где пообещали принять законопроект до конца декабря. Они уверены, что документ будет утвержден только в конце января или уже в феврале.

Ранее заблокировать границу с Украиной угрожали и польские фермеры. Они требуют от местного министра сельского хозяйства отменить соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки, которое, по их мнению, может привести к бесконтрольному притоку сельхозпродукции в Польшу

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министерша юстиции Ольга Стефанишина связала это с внутренней политикой Польши.

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