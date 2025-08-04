Итак, признанные специалисты утверждают, что искусственный интеллект с его нейросетями существенно изменит спрос на представителей многих профессий и, в частности, выдавит с рынка труда - как уже более не нужных - писателей и журналистов.

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Это, кстати, характеризует не столько уважаемый ИИ, сколько писателей (журналисты - то такое…), но будет весьма жаль, если под его жернова попадут новые Коцюбинские, Винниченко или Жаданы…Впрочем, те же исследования свидетельствуют, что - в отличие от таких творческих профессий - практически вне угрозы остаются вроде бы "рутинные" бухгалтера, финансисты и экономисты, которые - вместе с инженерами и посудомойками, которые рядом в соответствующем перечне, - будут нужны всё равно, поскольку им присущи высокий уровень ответственности, понимание бизнес-процессов, навыки разрешения нетипичных операций, так что заменить их абсолютно невозможно, и потому никакой самый умный нейроИИ им не страшен.

Считаю, что то же касается и аудиторов, а в перечень оснований незаменимости вышеназванных специалистов добавил бы - особенно в родных украинских условиях! - специфику их, так сказать, естественных контрагентов, то есть налоговиков и прочих проверяющих, а заодно и неповторимых наших законодателей, среди которых был и сам (пока не пришли ещё худшие), так что знаю, о чём говорю.

Каждый налоговик, как и каждый законодатель, является фактически работодателем бухгалтерско-финансово-экономического сообщества, и, пока фирменные "стабильно переменчивые" законы у нас будут принимать и выполнение их проверять БЕЛКОВЫЕ, они одновременно всегда будут оберегать всех, кто "с противоположной стороны", от замены их всяческими неестественными интеллектами - очень умными, но тупыми, хотя и нейро.