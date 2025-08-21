Бизнесмен украл газ у венгров на 4,9 млн евро и у Украины 250 млн грн: раскрыты детали схемы

Бывшего украинского бизнесмена уличили в хищении государственного природного газа и газа, принадлежавшего венгерской компании. Масштабы нанесенного им ущерба оценили в 4,9 млн евро и 250 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что подозреваемый решил обогатиться за чужой счет, потому что был хорошо знаком с газовым рынком.

Подробности схемы с венгерской компанией

Сделка была запущена в конце 2018-го – в начале 2019 годов. Схема заключалась в нескольких главных пунктах:

создать или купить компании с хорошей репутацией;

назначить фиктивных директоров (за деньги или по дружбе);

заключить контракты с крупным поставщиком газа, после чего накопить долги;

продать газ конечным потребителям с присвоением выручки;

спрятать деньги в уставном капитале фирм, контролируемых дочерьми и женой.

Вначале (с марта 2019 по 2020 год) газ действительно поставлялся на несколько подконтрольных компаний, что обеспечивало частичные платежи и создавало иллюзию надежного партнера. Но в 2020-м платежи прекратились, хотя газ продолжал поставляться.

Газ продавался через сеть посредников (в том числе и через фиктивные фирмы), а выручка перечислялась на счета семьи подозреваемого. Средства легализовались путем вливания в уставный капитал одной из компаний, участниками которой были дочери подозреваемого, а также фирмы, которые контролировались женой и дочерьми.

Благодаря этому с июля 2020 по январь 2021 уставный капитал одной такой компании увеличился почти в сто раз. Все взносы делались со счетов связанных фирм, ассоциированных с семьей подозреваемого.

А чтобы скрыть противоправную деятельность, подозреваемый сменил директоров компаний на подставных лиц и инициировал банкротство одной из компаний из-за фиктивных долгов. Для реалистичности он привлек иностранное партнерство для искусственной задолженности в 11 млн евро и подал иски в арбитраж.

Как воровали украинский газ

Кроме того, через другое подконтрольное общество бизнесмен завладел государственным газом. В июне-августе 2020 года его компания отбирала из газотранспортной системы Украины значительно большие объемы газа, чем приобрела у других трейдеров, создавая дисбаланс.

Этот газ почти сразу продали другим трейдерам, не рассчитавшись за него с "Оператором ГТС". Зато само общество в сентябре 2020 года продали и запустили процедуру банкротства.

Масштабы сделки

Стоимость газа венгерской компании, которым завладел фигурант расследования, оценили общую в более 4,9 млн евро. Кроме того, бизнесмен и два его соучастника завладели украинским газом на 250 млн грн.

По результатам досудебного расследования ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. А именно в:

организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах;

легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также OBOZ.UA сообщал, что масштабную схему по хищению газа, организованную бывшим руководителем частной энергетической компании на Черкасщине. Он незаконно отобрал природный газ прямо из газотранспортной системы, в результате чего государственному предприятию был нанесен ущерб на более 251 млн грн.

