Бизнеса расширят перечень имущества для залога по кредитам: что разрешит НБУ

Украинским предприятиям, в частности производствам и аграриям, станет доступен более широкий перечень активов, которые банки смогут принимать в качестве залога по кредитам. Национальный банк Украины (НБУ) разрешил учитывать в качестве обеспечения задолженность перед предприятием и имущественные права на выручку от продажи товаров или услуг.

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Изменение должно упростить доступ к финансированию для бизнеса, у которого из-за войны может быть ограничен объем другого имущества для залога. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в колонке на "Укринформе".

"Начата системная адаптация наших регуляторных требований к текущей ситуации. Сейчас представлены два пакета регуляторных корректировок, призванных сохранить и даже расширить доступ бизнеса к кредитам в условиях усиления рисков безопасности и усложнения логистики. Первый пакет вводит меры поддержки агропромышленного комплекса, второй – производителей продукции и инфраструктурных проектов местных общин", – отметил Пышный.

Речь идет о возможности использовать в качестве приемлемого обеспечения дебиторскую задолженность или имущественные права на доходы от реализации товаров и услуг. То есть банк сможет учитывать не только уже имеющееся имущество предприятия, но и отдельные права на будущие поступления от его деятельности.

НБУ объясняет эти изменения необходимостью адаптировать банковское регулирование к условиям повышенных военных рисков. Из-за российских атак предприятия сталкиваются с повреждением производственных мощностей, перебоями в энергоснабжении и логистическими проблемами.

В таких условиях часть бизнеса может иметь достаточный потенциал для работы, но при этом ограниченные возможности предоставить банку традиционное материальное обеспечение. Расширение перечня залога должно дать банкам больше возможностей оценивать обеспечение кредитов с учетом реальной деятельности предприятия.

При этом новые возможности не означают автоматического одобрения кредита. Банк по-прежнему должен оценивать платежеспособность заемщика, риски операции и качество предложенного обеспечения.

Особое внимание НБУ уделил кредитованию аграрного сектора, в частности в преддверии осенней посевной. Для этого НБУ временно корректирует правила, касающиеся залога сельскохозяйственной продукции. В частности, предусмотрено:

повышение коэффициента ликвидности такого обеспечения;

возможность оценивать его стоимость по фактическим остаткам продукции;

установление срока кредитного договора с залогом агропродукции до 18 месяцев.

Это должно дать банкам больше возможностей кредитовать предприятия, использующие сельскохозяйственную продукцию в качестве обеспечения, даже в условиях повышенных военных рисков. Кредитование аграрного сектора уже демонстрирует значительную динамику. По данным НБУ, годовые темпы его роста достигли рекордного уровня за весь период наблюдений и превышают темпы прироста общего кредитного портфеля бизнеса.

Города и области смогут легче привлекать средства на восстановление

Отдельные изменения касаются кредитования проектов местных громад. НБУ повысил коэффициент ликвидности обеспечения в виде безусловных и безотзывных гарантий областных и городских советов.

Это дает банкам больше возможностей учитывать такие гарантии при оценке обеспечения по кредитам. Для общин это может упростить привлечение финансирования на восстановление критически важной инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону.

Речь идет, в частности, о проектах, связанных с восстановлением объектов, поврежденных в результате российских атак. Данное изменение является частью временной адаптации банковского регулирования к условиям войны. При этом банки должны и в дальнейшем оценивать кредитоспособность заемщиков и реальные риски соответствующих операций.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 августа 2026 года НБУ упорядочил порядок принудительного списания средств, в частности для погашения налогового долга. Новые правила касаются случаев, когда на момент поступления платежной инструкции взыскателя на счете должника недостаточно средств или они полностью отсутствуют.

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