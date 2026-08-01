НБУ обновил порядок списания долгов со счетов украинцев: что изменилось с 1 августа
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Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал порядок принудительного списания средств, в частности для погашения налоговой задолженности. Новые правила касаются случаев,когда на момент поступления платежной инструкции взыскателя на счете должника не хватает средств или они отсутствуют вовсе.
Об этом говорится в публикации НБУ . Изменения введены в ответ на предложения Государственной налоговой службы Украины, связанные с запуском механизма электронного взыскания налогового долга на основе международного стандарта ISO 20022.
Основные нововведения:
Регулятор внес изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг (решение Правления НБУ № 163 от 29.07.2022). Согласно им:
- Усовершенствована процедура накопления средств: улучшен алгоритм действий банка, если на счете плательщика недостаточно средств для единовременного исполнения требования взыскателя. Это позволит более эффективно аккумулировать поступления для исполнения платежной инструкции.
- Ужесточены требования к реквизитам: уточнена обязательность заполнения поля "Код плательщика / фактического плательщика / плательщика по услуге перевода средств" при уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет.
Когда изменения вступают в силу
Соответствующие нормы закреплены в постановлении Правления НБУ от 30 июля 2026 года № 83. Документ официально вступает в силу с 1 августа 2026 года.
Важно: Для перехода на новые стандарты поставщикам платежных услуг предоставлен переходный период — один месяц для приведения своей деятельности и операционных процессов в соответствие с обновленными требованиями регулятора.
Как ранее писал OBOZ.UA, Государственная налоговая служба (ГНС) рассылает украинцам письма с просьбой объяснить источник дохода. После разъяснений только за май те, кто получил такие письма, открыли 391 ФЛП.
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