НБУ обновил порядок списания долгов со счетов украинцев: что изменилось с 1 августа

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал порядок принудительного списания средств, в частности для погашения налоговой задолженности. Новые правила касаются случаев,когда на момент поступления платежной инструкции взыскателя на счете должника не хватает средств или они отсутствуют вовсе.

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Об этом говорится в публикации НБУ . Изменения введены в ответ на предложения Государственной налоговой службы Украины, связанные с запуском механизма электронного взыскания налогового долга на основе международного стандарта ISO 20022.

Основные нововведения:

Регулятор внес изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг (решение Правления НБУ № 163 от 29.07.2022). Согласно им:

Усовершенствована процедура накопления средств: улучшен алгоритм действий банка, если на счете плательщика недостаточно средств для единовременного исполнения требования взыскателя. Это позволит более эффективно аккумулировать поступления для исполнения платежной инструкции.

улучшен алгоритм действий банка, если на счете плательщика недостаточно средств для единовременного исполнения требования взыскателя. Это позволит более эффективно аккумулировать поступления для исполнения платежной инструкции. Ужесточены требования к реквизитам: уточнена обязательность заполнения поля "Код плательщика / фактического плательщика / плательщика по услуге перевода средств" при уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет.

Когда изменения вступают в силу

Соответствующие нормы закреплены в постановлении Правления НБУ от 30 июля 2026 года № 83. Документ официально вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Важно: Для перехода на новые стандарты поставщикам платежных услуг предоставлен переходный период — один месяц для приведения своей деятельности и операционных процессов в соответствие с обновленными требованиями регулятора.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственная налоговая служба (ГНС) рассылает украинцам письма с просьбой объяснить источник дохода. После разъяснений только за май те, кто получил такие письма, открыли 391 ФЛП.

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