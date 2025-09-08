Бизнес в Украине начал жаловаться на увольнения молодых работников: у кого самые большие проблемы
Украинский бизнес после разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет бизнес начал жаловаться на участившиеся увольнения. Чаще всего об этом говорят в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), где традиционно работает много молодых людей (обычно с довольно низкими зарплатами и со сложными условиями труда), а также в сетях супермаркетов.
О ситуации пишет Forbes. Отмечается, что меньше всего отток кадров затронул нефтегазовая розница и банки.
Главное, что нужно знать
- Больше всего это бьет по компаниям с зарплатами около 15 000 грн, тогда как сотрудники с доходами 35 000–55 000 грн в основном остаются, рассказывает Роман Бондарь старший партнер Korn Ferry (компания занимается исследованием влияния новых правил, опрашивая игроков из разных сфер экономики).
- В основном увольняются и те, у кого нет семейных обязательств.
- Некоторые работодатели уверены, что некоторые молодые сотрудники оставляют работу под давлением родителей.
- Увольняются не только молодые мужчины, но и девушки, которые уезжают за границу вместе с ними.
- При этом ресторанный бизнес испытывает огромный дефицит персонала еще с 2022 года, говорит владелица сети одной из сетей Елена Борисова.
- Потеря даже одного работника может быть критической для заведений с оптимизированным штатом. По словам Борисовой, в ее заведениях, работающих в формате fast casual, где команда состоит преимущественно из молодежи, влияние новых правил выезда ощущается больше всего.
- В одной из сетей ритейла отмечает, что оценить реальные последствия можно будет через месяц-два.
- Пока же компании пытаются адаптироваться:
- – усиливают мотивационные программы;
- – планируют внедрять программы "экспресс-обучения" и привлекать к работе людей в возрасте от 55 лет;
- – разрабатывается привлечение ветеранов к рынку труда и внедрение дополнительных льгот.
Как сообщал OBOZ.UA, рынок труда существенно изменился во всем мире – теперь быстрее растут доходы тех, кто остается на своем рабочем месте, а не у тех, кто его меняет. В то же время в Украине зарплаты еще повышаются благодаря дефициту кадров, но темпы этого роста уже заметно замедляются.
