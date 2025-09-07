Украинцам рассказали, что нужно делать, чтобы иметь большую зарплату: рынок труда изменился

Рынок труда в мире существенно изменился – теперь быстрее растут доходы тех, кто остается на своем рабочем месте, а не у тех, кто его меняет. В то же время в Украине зарплаты еще повышаются благодаря дефициту кадров, но темпы этого роста уже заметно замедляются.

Видео дня

Об этом сообщает Центр экономической стратегии. В течение многих лет смена работы считалась одним из самых эффективных способов увеличить собственный доход.

Особенно ярко это проявилось в период после пандемии, когда рынок труда переживал так называемую эру больших отставок. Работодатели испытывали острый дефицит кадров и были готовы платить больше тем, кто соглашался перейти в их компанию. Именно тогда работники, которые меняли место работы, получали значительно больший прирост доходов, чем те, кто оставался на своем месте.

Однако в 2025 году ситуация кардинально изменилась. Впервые за 15 лет зарплаты так называемых job-stayers – людей, которые остаются в своих компаниях, начали расти быстрее, чем у job-switchers, которые ищут новые возможности.

В 2022 году разница в росте зарплат между "новичками" и "старожилами" составляла 8,4%, это означало, что смена работы практически гарантировала существенную прибавку. Однако уже в марте 2025 года этот разрыв сократился до 1,9%, а сейчас тенденция вообще предпочтение отдает тем, кто остался верен своей компании.

Аналитики объясняют это "охлаждением" рынка труда в США. Частный сектор создает меньше новых рабочих мест, растет безработица среди молодых специалистов, а соотношение вакансий к кандидатам выровнялось на уровне 1:1.

Почему стратегия смены работы больше не работает

меньше вакансий – компании осторожнее относятся к расширению штатов;

– компании осторожнее относятся к расширению штатов; малый бизнес сдерживает зарплаты – это самый медленный рост оплаты труда со времен пандемии;

– это самый медленный рост оплаты труда со времен пандемии; кризис в сфере консалтинга и IT – высокие процентные ставки и конкуренция со стороны искусственного интеллекта делают эти отрасли менее привлекательными для новых сотрудников;

– высокие процентные ставки и конкуренция со стороны искусственного интеллекта делают эти отрасли менее привлекательными для новых сотрудников; ФРС не спешит снижать ставки – регулятор ждет, чтобы удостовериться, что снижение не запустит новую волну инфляции.

В Украине ситуация иная. Несмотря на рост количества новых соискателей работы в августе 2025 года, спрос на кадры все еще превышает предложение. Это создает ощутимый дефицит работников, что продолжает подталкивать работодателей повышать зарплаты.

Однако и здесь темпы роста уже не такие стремительные, как в 2022-2023 годах. Если тогда зарплаты увеличивались рекордными темпами, то сегодня рынок постепенно стабилизируется. Наибольший спрос остается на простые рабочие специальности – упаковщиков, операторов производств, барист. Зато строительная сфера и гостинично-ресторанный бизнес потеряли былую привлекательность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минималка в следующем году составит 8647 грн. Эта сумма может спровоцировать рост уровня бедности. Такие социальные стандарты не соответствуют фактическому уровню прожиточного минимума.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!