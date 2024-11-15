Бизнес с путинским олигархом вышел боком финансовому гиганту: в США взялись за Citigroup

Федеральные ведомства США инициировали расследования в отношении одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup. Детективов заинтересовала вероятная связь американской компании и российского сенатора, олигарха Сулеймана Керимова, который находится под санкциями.

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Ссылаясь на собственные источники, Barron’s сообщает, что расследование ведут сразу несколько ведомств – Министерство юстиции, ФБР и Налоговая служба США. Они изучают предоставление Citigroup услуг Heritage Trust – трастовому фонду, который создали в 2017 году для управления активами Керимова в США.

В частности, изучается, насколько точно Citi придерживалась мер по предотвращению финансовых преступлений, а также борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов. Компания по-прежнему связана с Heritage Trust, но фонд был заблокирован Министерством финансов США, поэтому в отношении его не действуют правила, как для обычных трастов.

"Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В то же время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся правовых и нормативных обязательств, в то время как мы продолжаем закрывать наш российский розничный банковский бизнес", – заверили в фингруппе.

Согласно данным Bloomberg, Керимов занимает 291 место в списке самых богатых людей мира, а его капитал оценивается в $9,67 млрд. В 2018 году США внесли его в санкционный список, к которым присоединились Европейский Союз, Япония и другие страны.

В 2022 году Керимов попал и под украинские санкции, и тогда же ему запретили доступ к Heritage Trust, в котором по состоянию на июнь-2022 был $1 млрд. Также из-за подозрений в отмывании денег арестовали на Фиджи его яхту Amadea.

В Минфине США утверждают, что до запрета доступа к Heritage Trust Керимов использовал сложную систему юридических структур, чтобы продолжать извлекать выгоду из своих активов в США. В частности, он инвестировал средства в крупные американские компании, которые управлялись инвестиционными фирмами и другими посредниками, а чтобы скрыть его заинтересованность в этом использовал различные подставные компании.

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