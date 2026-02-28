Биткоин обвалился после удара США по Ирану: сколько теперь стоит

После того, как Израиль и Соединенные Штаты 28 февраля нанесли совместный удар по Ирану, первая криптовалюта биткоин упала на 7% до 63 тыс. долларов. Трейдеры, похоже, уменьшают риски из-за опасений относительно более широкого регионального конфликта.

Об этом говорится в публикации yahoo finance. Министр обороны Израиля Израиль Кац назвал операцию "превентивным ударом". Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение по всей стране, предупредив о возможном ответе Ирана с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Биткоин резко упал после новости об ударе. Криптовалюта упала более чем на 6% за 24 часа, опустившись до примерно 63 300 долларов.

Падение уничтожило недавние попытки восстановления и усилило общую слабость в течение последнего месяца. Трейдеры, похоже, уменьшают риски из-за опасений относительно более широкого регионального конфликта.

Если Иран применит прямые ответные меры против израильских или американских активов, ситуация может быстро обостриться. Энергетические рынки также находятся в состоянии готовности, учитывая стратегическое положение Ирана на мировых нефтяных маршрутах.

По данным CNN, удар был скоординирован между Вашингтоном и Иерусалимом. Официальные лица заявили, что эти действия имели целью противодействовать тому, что они назвали непосредственной угрозой.

Детали относительно конкретных целей еще не были полностью раскрыты. Этот шаг произошел после недель роста напряженности между США и Ираном. Вчера Вашингтон признал Иран государством-спонсором незаконного задержания, обвинив Тегеран в удержании американских граждан для политического влияния.

В то же время США усилили свое военное присутствие в Израиле, развернув современные истребители и дополнительные ресурсы по всему региону.

