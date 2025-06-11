НБУ может начать покупать криптовалюту: какие "монеты" хотят добавить в резервы Украины

В Украине может появиться свой крипторезерв. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предоставляет Нацбанку право по собственному усмотрению включать виртуальные активы в резервы Украины. При этом о какой-то конкретной криптовалюте речь не идет.

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Информация о законопроекте, получившем номер 13356, опубликована на сайте парламента. Авторами документа выступила группа нардепов, среди которых – первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос").

На момент выхода этого материала текст документа не был опубликован – как и сопроводительные материалы к нему. Однако по информации самого Железняка, как, когда и сколько включать виртуальных активов в в резервы Украины, будет решать сам Нацбанк.

"То есть не обязываем. И оставляем это по их профессиональному выбору", – говорится в сообщении.

При этом нардеп подчеркнул: идея создания крипторезерва – не нова. В частности:

США уже формируют стратегический крипто-резерв и многие инициативы на уровне отдельных штатов.

Китай использовал биткоины для привлечения 20 млрд долларов.

Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, некоторые страны ЕС работают над включением виртуальных активов.

В то же время, отметил он в видео-презентации документа, Украина как государство имеет много крипты. По его словам, страна "входит в топы рейтингов по биткому (биткоину. – Ред.) и не только". Более того, есть примеры конфискации криптовалюты, а также продажи ее на аукционах АРМА.

"История с крипторезервом достаточно интересная. ... И Украина в этом вопросе не будет идти в хвосте", - резюмировал нардеп.

При этом он заверил: законопроект не предусматривает перевод денег в какую-то конкретную криптовалюту. То есть, привязки к, например, исключительно биткоину не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же криптокошелек Trustee Plus ограничил регистрацию для украинских пользователей. Теперь это могут сделать только юзеры за пределами страны. Кроме того, основанная украинцами компания отложила экспансию на украинский рынок, что объяснили неопределенностью регулирования криптоиндустрии.

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