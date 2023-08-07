Билетов на самый популярный поезд в Украине станет больше: назначены дополнительные рейсы

На самом популярном внутреннему ж/д маршруте в Украине №191/192 Киев – Львов продлили курсирование дополнительного поезда. Решение связано с высоким спросом на билеты в этом направлении.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). Так, дополнительный поезд назначили еще на две даты – 9 и 10 августа. Расписание будет таким:

отправление из Киева – в 07:05; прибытие во Львов – в 14:49;

отправление из Львова в 14:37, прибытие в Киев – 22:05.

Кроме того, в состав поезда № 89 из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа включены по 2 дополнительных вагона. Один дополнительный вагон также войдет в состав поезда №12 из Львова в Одессу на 8 августа и с Одессы во Львов на 9 августа.

В УЗ также подчеркнули, что все вагоны на указанных рейсах оборудованы кондиционерами. Билеты можно купить в железнодорожных кассах, на сайте "Укрзалізниці" или в приложении компании для смартфонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда еще из четырех городов. Рейсы будут осуществляться с 16 августа.

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