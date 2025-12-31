Безумные скидки на квартиры и убытки более 1 млрд грн: НАБУ завершило следствие по делу Чернышова

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) завершили следствие в отношении бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова (ЧеГевара) и еще пяти человек по делу о незаконном получении земли в Киеве и нанесении государству ущерба более чем на 1 млрд грн. По данным следствия, экс-чиновник получил неправомерную выгоду в виде скидок на квартиры на сумму более 14,5 млн грн, на большинство из которых наложен арест.

Вместе с Чернышовым фигурантами производства стали еще пять человек, всех подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве для строительства жилого комплекса. Для реализации этого плана он обратился к главе Минрегиона, который, действуя в сговоре с государственным секретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия, создал условия для передачи участка именно этому госпредприятию.

В дальнейшем государственное предприятие незаконным способом заключило инвестиционные договоры с заранее определенной строительной компанией. Формально соглашения предусматривали законный механизм сотрудничества, однако их условия были выписаны так, чтобы нанести государству существенный ущерб.

Согласно инвестиционным договорам, застройщик должен был передать государству часть будущих квартир – пропорционально стоимости земельного участка. Чтобы минимизировать эту долю, землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.

Разница между заниженной оценкой и реальной рыночной ценой превысила 1 млрд гривен. Именно на такую сумму государство могло недополучить жилую недвижимость в случае реализации договоров. Предотвратить это удалось благодаря аресту земельного участка, который суд наложил по ходатайству НАБУ и САП.

За содействие в реализации сделки застройщик, по версии следствия, "отблагодарил" министра и определенных им лиц значительными скидками на квартиры в уже построенных жилых комплексах. Стоимость квадратного метра с учетом таких скидок составляла от 1 до 8 тысяч гривен, тогда как минимальная рыночная цена подобного жилья достигала около 30 тыс. грн за квадратный метр.

В результате бывший министр получил неправомерную выгоду в виде скидок на общую сумму более 14,5 млн гривен. По ходатайству антикоррупционных органов на большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.

В НАБУ также напоминают, что бывший вице-премьер-министр фигурирует еще в одном уголовном производстве относительно незаконного обогащения. По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную", где происходила легализация средств, полученных преступным путем.

