Беженцы из Украины превзошли даже поляков: как повлияли на экономику страны

Украинцы в Польше стали движущей силой местной экономики, сохраняя более высокий уровень профессиональной активности, чем местное население. А благодаря их вкладу ВВП Польши только в 2024 году вырос почти на 23,7 млрд евро.

Видео дня

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, выступая в Сейме 26 февраля. По его словам, Польше выгодно поддерживать Украину в войне с Россией, поскольку ее проигрыш нанесет больший ущерб, чем предоставляется помощи сейчас.

"Украинцы, проживающие в Польше, уже вносят свой вклад в развитие польской экономики. В 2024 году наш ВВП вырос почти на 100 млрд злотых (23,68 млрд евро. – Ред.). Это больше половины суммы, выделенной в Национальный фонд здравоохранения того же года", – сообщил Сикорский.

По словам министра, подавляющее большинство украинских беженцев работают или ведут собственный бизнес. Он добавил, что уровень профессиональной активности среди взрослых украинцев даже выше, чем среди поляков.

"С 2022 года украинцы создали в Польше более 120 тысяч компаний. Они трудоустраивают людей и платят налоги здесь, в Польше. Эти компании годами стимулируют нашу торговлю с Украиной. А в мирное время их роль будет только расти. Но финансовая выгода не является главной целью", – отметил глава МИД Польши.

Он также заявил, что проигрыш Украины в войне нанес бы Польше больше убытков, чем сейчас стоит помощь Украине.

Отъезд украинцев – угроза экономике Польши

Согласно результатам недавнего исследования, около 40% взрослых украинских мигрантов в Польше находятся в группе с высокой или очень высокой вероятностью постоянного проживания. Остальные не имеют конкретных планов на будущее, то есть находятся в категории, близкой к возвращению домой.

"С позиции рынка труда это означает, что при менее благоприятном сценарии польский рынок труда может потерять более 0,5 миллиона работающих украинских иммигрантов", – говорится в исследовании.

В группу риска попали украинские мужчины, занятые преимущественно в строительстве, промышленности и транспорте, а также молодые женщины, работающие в сфере услуг, торговле, здравоохранении, образовании и переводах. Так, многие отрасли в Польше остаются чувствительными к изменениям настроений и геополитической ситуации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что начиная с 5 марта на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!