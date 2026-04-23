Без долгих остановок на границе: ЕС планирует в Украине масштабное железнодорожное строительство

Европейский Союз (ЕС) планирует расширить евроколею в Украине, соединив Львов, Киев и Одессу и создав прямые железнодорожные маршруты с Польшей и странами центральной Европы. Переход на стандарт 1435 мм позволит убрать задержки на границе, ускорить перевозки и удешевить логистику.

Об этом заявила гендиректор по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии Магда Копчинская. По ее словам, ключевой целью является прямое соединение Украины с европейской железнодорожной сетью без технических барьеров.

В центре планов – создание полноценных маршрутов евроколеи, которые соединят крупнейшие украинские города с Европой. В частности, речь идет о Львове, Киеве и Одессе. В долгосрочной перспективе планируется создание нескольких коридоров, которые позволят:

напрямую соединить Польшу с Киевом;

проложить маршрут через Ужгород в южные регионы;

обеспечить быстрое сообщение центральной Европы с Одессой.

Одно из главных препятствий для быстрого железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС – разная ширина колеи. Европейский стандарт – 1435 мм, тогда как в Украине используется более широкая, так называемая "постсоветская" колея – 1520 мм. Из-за этого на границе поезда вынуждены останавливаться для замены тележек или перегружать товары.

Отмечается, что это значительно замедляет перевозки и увеличивает их стоимость. Внедрение евроколеи позволит устранить эти барьеры и сделать перевозки более быстрыми и дешевыми.

Украина уже начала движение в этом направлении. Важным шагом стало открытие в 2025 году участка Чоп – Ужгород с европейской шириной колеи. Проект реализовали при поддержке Европейского инвестиционного банка, благодаря ему появились прямые пассажирские поезда в такие европейские города, как Будапешт, Вена, Братислава и Кошице.

Следующими этапами должны стать развитие участка Мостиска II – Львов, расширение сети вглубь страны и создание новых международных коридоров. В Европейской комиссии отмечают, что новая инфраструктура должна быть не только современной, но и безопасной. Все проекты разрабатываются с учетом рисков, связанных с войной.

