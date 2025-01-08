Бесплатный газ кончился, проблема в голове осталась: Приднестровье может в любой момент выйти из энергокризиса

Украина поставляет газ и электроэнергию в Молдову и имеет возможность обеспечить энергоресурсами и Приднестровье. Пророссийские власти региона против этого и желают, чтобы Россия продолжала поставлять газ безвозмездно. Хотя даже покупая газ по рыночной цене они могли бы зарабатывать на экспорте электричества в Молдову, как делали это ранее с бесплатным газом.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отмечает, что единственными препятствиями на пути поставок энергоресурсов в Молдову и Приднестровье является угроза российских обстрелов, а также "проблема в головах Приднестровья".

"Никакого кризиса технического нет. То есть, нет проблемы поставлять газ в Приднестровье, нет проблемы поставлять газ в Молдову. То же с электричеством. Нет никакой технической проблемы поставить электричество в Приднестровье, поставить электричество в Молдову", – говорит Харченко.

Он отметил, что Молдова – это энергетически слабый регион. Поэтому и Украина, и Румыния помогли разработать план энергетического усиления этой страны в ближайшие 3-4 года, но сейчас страна уязвима к энергетическому шантажу России.

Александр Харченко подчеркнул, что в течение многих лет российский газовый монополист "Газпром" поставлял газ в Приднестровье, не требуя оплаты. Этот газ использовали для обеспечения населения и выработки электроэнергии, продаваемой в Молдову.

Таких доходов региона хватало для выживания, пока в "Газпроме" не прекратили поставки с требованием выплатить долги за использованные энергоресурсы.

"Люди в Приднестровье почему-то надеются, что "Газпром" вот-вот одумается и снова начнет снабжать их бесплатным газом. Между тем Молдова спокойно решает все свои вопросы, у них уже есть поставки и с румынской, и с нашей стороны у них есть и газы, и электричество. И, в принципе, главная проблема сейчас, она в головах Приднестровья", – уверен Харченко.

Он отмечает, что власти Приднестровья отказываются получать помощь и даже не обсуждают закупку газа по рыночным ценам, что позволило бы им производить электричество и продавать его и на рынок Молдовы и по желанию Украины.

Поэтому здесь вся проблема исключительно в головах Приднестровского руководства. Как только проблема у изголовья будет решена, то все остальное будет достаточно быстро урегулировано и к людям вернется и тепло, и свет, и все необходимое", – резюмирует директор Центра исследований энергетики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Молдове продолжает действовать объявленный режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря в министерстве энергетики сообщили, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

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