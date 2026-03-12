Бесплатно будут предоставлять продукты: в Украине планируют создать сеть банков продовольствия

В Украине хотят создать сеть банков продовольствия, чтобы передавать пригодные к употреблению продукты от производителей и ритейла благотворительным организациям вместо их утилизации. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Украинская федерация банков продовольствия подписали меморандум и готовят законопроект, который планируют вынести на обсуждение в начале апреля.

Об этом сообщил председатель правления УФБП Дмитрий Шкрабатовский, пишут медиа. По оценкам экспертов, ежегодно в Украине образуется около 3 миллионов тонн пищевых отходов.

Значительная часть этой пищи могла бы быть использована, ведь она остается безопасной для потребления, но из-за правил продажи или логистических трудностей попадает на утилизацию. В то же время миллионы украинцев нуждаются в помощи с продуктами питания. Речь идет прежде всего о малообеспеченных семьях, пожилых людях, переселенцах и других гражданах, оказавшихся в сложной социальной ситуации.

Именно для решения этой проблемы предлагается создать систему банков продовольствия – механизм, который позволит передавать еду от производителей и торговых сетей благотворительным организациям. Food banking – это модель, которая уже много лет используется в странах Европейского Союза и США.

Ее принцип достаточно прост: продукты, которые еще пригодны к употреблению, но не могут быть реализованы в магазинах, передаются благотворительным организациям. Например, это могут быть товары:

со сроком годности, который скоро завершается;

с поврежденной упаковкой;

из избыточных партий продукции.

Такие продукты передаются в специальные продовольственные банки, где их сортируют, проверяют и распределяют между социальными службами или благотворительными фондами. Инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в законодательство, которые будут стимулировать бизнес передавать продукты на благотворительность вместо их утилизации. В частности, для производителей и торговых сетей могут ввести:

налоговые или другие экономические льготы;

упрощенные правила передачи продуктов благотворительным организациям;

четкие механизмы контроля качества пищевых продуктов.

Также обсуждается возможность введения штрафов за утилизацию пищи, если существовала возможность передать ее на социальные нужды. Такой подход должен стимулировать бизнес уменьшать пищевые отходы и одновременно помогать людям, которые нуждаются в поддержке.

Создание системы банков продовольствия может иметь сразу несколько положительных последствий. Во-первых, это поможет уменьшить объемы пищевых отходов, что важно для экологии. Производство продуктов требует значительных ресурсов – воды, энергии, топлива и их уничтожение означает напрасное использование этих ресурсов.

Во-вторых, система food banking позволит увеличить доступ к продуктам питания для социально уязвимых граждан. В-третьих, она может способствовать развитию благотворительных инициатив и партнерства между бизнесом, государством и общественным сектором.

Сейчас инициатива находится на стадии подготовки законодательства. После подписания меморандума соответствующие предложения уже переданы на обработку профильным департаментам и другим органам исполнительной власти.

Ожидается, что в начале апреля текст законопроекта могут представить для обсуждения со всеми заинтересованными сторонами – бизнесом, благотворительными организациями и экспертами. В перспективе власти планируют значительно сократить объемы пищевых отходов в стране.

