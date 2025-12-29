Берут работать руководителями: украинцам рассказали, как получить престижную должность в Польше

Вопреки распространенному мнению, в Польше украинцы могут работать не только по рабочим специальностям, но и на руководящих должностях. Однако для этого обязательно знать польский язык.

Кроме того, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, от претендентов ожидают умения организовывать производственные процессы. А также навыки по управлению командами.

Отдельное требование – опыт работы на аналогичных должностях. При этом неважно, где именно этот опыт был приобретен – в Польше или за рубежом.

"Именно такие компетенции определяют доступ к стабильным и высокооплачиваемым предложениям", – объяснили кадровики.

В целом же, по данным аналитиков, среди специалистов среднего и руководящего звена в Польше ныне хороший спрос на бригадиров. А кроме того:

Руководителей производственных смен.

Линейных менеджеров.

На кого сейчас самый большой спрос в Польше

В то же время, подчеркивается, технические специалисты пользуются в Польше стабильным спросом. В частности:

Водители погрузчиков, грузовиков и автобусов.

Слесари.

Сварщики.

Работники технического обслуживания.

Еще одна категория – сезонные работы. Работники в этой сфере, отмечается, нужны всегда.

"Комплектация заказов, упаковки, складские работы, временные позиции в пищевом производстве... Как и в случае с постоянным трудоустройством, главные требования к кандидатам на сезонные работы – стремиться работать и легально находиться на территории Польши", – объяснили специалисты.

Впрочем, несмотря на это, работать возьмут не каждого. Дело в том, что как и к руководителям, местные работодатели выдвигают к соискателям ряд требований – в частности, ожидается:

Подтверждение навыков работы с оборудованием.

Ответственное отношение к правилам безопасности.

Готовность работать в сменном графике.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, странами Европейского союза с самыми высокими зарплатами являются Люксембург, Дания, Ирландия, Бельгия, Австрия и Германия. В них за год можно заработать более 50 тыс. евро (около 2,5 млн грн по актуальному курсу НБУ).

