Мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного топлива. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая страны топлива для промышленности и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

Об этом говорится в материале Bloomberg. "Мы рискуем увидеть дальнейшую напряженность на рынке, особенно для дистиллятов, в зимние месяцы. Нефтеперерабатывающие заводы не могут полностью справиться с этой задачей", – сказал руководитель отдела нефтяного рынка Международного энергетического агентства Торил Босони, имея в виду топливо, включающее дизель.

Фьючерсы на нефть стремительно растут. Так, в пятницу они были чуть ниже $95 за баррель в Лондоне. Цены в США на дизельное топливо в четверг подскочили выше $140 до самого высокого уровня за всю историю для этого времени года. Европейский эквивалент взлетел на 60% с лета.

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Саудовская Аравия и страна-террористка Россия 5 сентября объявили, что продолжат уменьшать добычу сырой нефти (богатая дизелем) до конца 2023 года, периода, когда спрос на топливо обычно растет. Поэтому ситуация может усугубиться еще больше.

Ситуация с нестабильным производством уже несколько месяцев наблюдается на всех мировых нефтеперерабатывающих заводах. Сильная жара этим летом в северном полушарии заставила многие заводы работать медленнее, чем обычно, что привело к истощению запасов горючего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Германия в 2023 году увеличила импорт российской нефти в 12 раз. При этом она это сделала не напрямую, а через Индию.

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