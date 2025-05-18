Банки закрывают счета украинцев без их согласия: кто в зоне риска

Украинские банки могут в по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть его счет. Такая возможность предусмотрена законодательством – для предотвращения финансовых преступлений. В частности, легализации доходов, полученных преступным путем.

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Об этом OBOZ.UA рассказала эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко. Она отметила:

О блокировании счета банк сообщит Госфинмониторингу – органу, уполномоченному на выполнение функций подразделения финансовой разведки.

Сама же возможность блокирования дает ст.15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

При этом подчеркивается: если счет закрыт по инициативе банка,остаток средств на нем будет переведен в другое учреждение – по выбору клиента. Для этого ему нужно будет предоставить необходимые реквизиты.

"Банк может взимать дополнительную комиссию – ее размер устанавливается каждым банком в отдельности. Информацию об этом обычно заранее публикуют на официальных сайтах банков во избежание недоразумений", – рассказала Павленко.

Вместе с тем, отметила она, банки не заинтересованы в потере клиентов. Однако только когда "речь идет о добросовестных, не нарушающих закон".

Как избежать блокировки карточного счета

В целом же, рассказала Павленко, большинство банков применяет ограничительные меры к клиентам, на карточных счетах которых обнаружена нетипичная активность или которые превысили лимит на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным.

Впрочем, обезопаситься от этого можно – прежде всего, не использовать карты по кодам, не соответствующим сути транзакций. Также, подчеркивается, не стоит использовать свою карту для любых других незаконных операций – к примеру, дроп-схем (предоставляя злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам за вознаграждение).

Также, подчеркнула Павленко, следует придерживаться других правил. В частности:

При открытии счета следует отметить цель установления деловых отношений с банком, а также предоставить перечень запланированных операций и информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь.

"Очень важно быть честным по объему доходов и максимально ожидаемой сумме поступлений на счет в течение месяца. Чем больше правды в использовании счета – тем меньше вероятность его блокировки", – отмечает банкир.

На этапе открытия счета следует предоставить исчерпывающие ответы на все вопросы банка, а также при необходимости дополнительные документы.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас, – до 100 тыс. грн. В связи с этим, в банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.

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