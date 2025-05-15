Банки блокируют карты украинцев: кто в зоне риска

В Украине ужесточат правила карточных переводов: с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Сейчас же большинство банков применяет ограничительные меры к клиентам, на карточных счетах которых обнаружена нетипичная активность, или которые превысили лимит на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным. Впрочем, обезопаситься от этого можно – прежде всего, не использовать карты по кодам, не соответствующим сущности транзакций.

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Как рассказала OBOZ.UA ведущая экспертка по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко, речь идет о т.зв. "мискодинге". Также, подчеркивается, не стоит использовать свою карту для любых других незаконных операций – к примеру, дроп-схем (предоставляя злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам за вознаграждение).

Также, подчеркнула Павленко, следует придерживаться других правил. В частности:

Проверить лимиты и законодательные ограничения на сайте банка.

Это нужно сделать, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.

При открытии счета следует отметить цель установления деловых отношений с банком, а также предоставить перечень запланированных операций и информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь.

"Очень важно быть честным по объему доходов и максимально ожидаемой сумме поступлений на счет в течение месяца. Чем больше правды в использовании счета – тем меньше вероятность его блокировки", – отмечает банкир.

На этапе открытия счета следует предоставить исчерпывающие ответы на все вопросы банка, а также, при необходимости, дополнительные документы.

"Типичная ситуация: клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сравнении с доходами мужчины," – объяснила Павленко.

Что делать, если счет заблокировали

Если же счет все же заблокировали, первым делом следует обратиться в свой банк. Как отметила банкир, там проконсультируют, как действовать дальше.

При этом она подчеркнула: в 90% случаев вопрос удается решить. При чем, с "минимальными потерями".

"В большинстве случаев после предоставления пояснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть сделок, клиенту, вероятно, придется изменить банковское учреждение", – рассказала Павленко.

Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего, следует получить документальное подтверждение доходов.

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