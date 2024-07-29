Банки за выходные переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта для украинцев

В украинских банках после выходных подешевел наличный доллар – правда, лишь в продаже. Утром в понедельник, 29 июля, финучреждения в среднем торгуют долларом по 41/41,5 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в продаже, чем было в пятницу.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. За неделю доллар в банках подешевел более заметно – уже на 25-27 коп. и в покупке, и в продаже.

Цена на доллар упала и в обменниках. Так, 29 июля они определили его среднюю стоимость на уровне 40,76/41,48 грн (покупка/продажа), что:

на 24 коп. дешевле в покупке, чем до выходных;

на 42 коп дешевле в продаже.

Курс доллара: где покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины 29 июля продают доллар по ценам в диапазоне 41,39-41,6 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,5-41 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,85 41,45 Ощадбанк 41 41,6 ПУМБ 41 41,5 Сенс Банк 41 41,5 Универсал Банк 40,5 41,6 Райффайзен Банк 41 41,43 Укргазбанк 41 41,45 Креди Агриколь 40,85 41,39 Укрэксимбанк 40,85 41,45

Эти цены могут отличаться от фактического курса в кассах финучреждений. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и чуть ниже в продаже. Так:, американскую валюту "с рук" 29 июля предлагают по цене 41,37/41,47 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в августе: украинцев предупредили о "новых реалиях"

В банковском секторе считают, что к концу июля в Украине завершился период активного роста курса доллара. Тем не менее, уже в скором времени украинцев ждут новые "курсовые реалии", которые, впрочем, не произойдут внезапно.

"Вполне возможно, что на 1 августа официальный курс составит 40,8-41 грн (по состоянию на 1 июля официальный курс был на уровне 40,45 грн). То есть по итогам июля гривня может потерять до 1-1,3% собственного веса", – подсчитал для OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Лесовой отметил, что "рынок неуклонно движется в сторону удорожания валюты". Однако это движение "является прогнозируемым и экономически мотивированным". Кроме того, по словам банкира, благодаря действиям НБУ рынок останется в состоянии относительной прогнозируемости.

"По крайней мере глобальные угрозы, как, например, дикое м стремительное повышение курсов могут быть нивелированы. Мы на пороге новых курсовых реалий, которые не произойдут неожиданно. Все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч., доллары, на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!