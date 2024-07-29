Банки за выходные переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта для украинцев
В украинских банках после выходных подешевел наличный доллар – правда, лишь в продаже. Утром в понедельник, 29 июля, финучреждения в среднем торгуют долларом по 41/41,5 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в продаже, чем было в пятницу.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. За неделю доллар в банках подешевел более заметно – уже на 25-27 коп. и в покупке, и в продаже.
Цена на доллар упала и в обменниках. Так, 29 июля они определили его среднюю стоимость на уровне 40,76/41,48 грн (покупка/продажа), что:
- на 24 коп. дешевле в покупке, чем до выходных;
- на 42 коп дешевле в продаже.
Курс доллара: где покупать и продавать валюту
Крупные коммерческие банки Украины 29 июля продают доллар по ценам в диапазоне 41,39-41,6 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,5-41 грн.
Эти цены могут отличаться от фактического курса в кассах финучреждений. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и чуть ниже в продаже. Так:, американскую валюту "с рук" 29 июля предлагают по цене 41,37/41,47 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в августе: украинцев предупредили о "новых реалиях"
В банковском секторе считают, что к концу июля в Украине завершился период активного роста курса доллара. Тем не менее, уже в скором времени украинцев ждут новые "курсовые реалии", которые, впрочем, не произойдут внезапно.
"Вполне возможно, что на 1 августа официальный курс составит 40,8-41 грн (по состоянию на 1 июля официальный курс был на уровне 40,45 грн). То есть по итогам июля гривня может потерять до 1-1,3% собственного веса", – подсчитал для OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
Лесовой отметил, что "рынок неуклонно движется в сторону удорожания валюты". Однако это движение "является прогнозируемым и экономически мотивированным". Кроме того, по словам банкира, благодаря действиям НБУ рынок останется в состоянии относительной прогнозируемости.
"По крайней мере глобальные угрозы, как, например, дикое м стремительное повышение курсов могут быть нивелированы. Мы на пороге новых курсовых реалий, которые не произойдут неожиданно. Все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – резюмировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч., доллары, на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.
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