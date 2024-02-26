Банки за выходные переписали курс доллара: какие новые цены на валюту

Курс доллара в Украине немного просел за выходные. Так, утром в понедельник, 26 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). Это ниже пятничного курса на 10 копеек в покупке и на 5 в продаже. Официальный курс Нацбанка тем временем заметно откатился дальше от исторического рекорда, снизившись за выходные на 13 копеек.

Впрочем, за неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар все же подорожал – на 20 копеек в покупке и на 25 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,35 грн. Это:

на 13 копеек ниже курса, действовавшего в пятницу и на выходных (23-25 февраля);

на 38 копеек дороже, чем неделю назад;

на 27 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен на 22 февраля 2024 года).

Среди крупнейших коммерческих банков 26 февраля дешевле всего продает доллары "Креди Агриколь" – по 38,58 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Ощадбанке – по 38,75 грн/долл.

Покупают доллары по самой низкой цене Райффайзен Банк и "Креди Агриколь" – по 38 грн. А выгоднее всего продавать валюту 26 февраля в государственном Сенс Банке, за 38,25 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,05 38,65 Ощадбанк 38,15 38,75 ПУМБ 38,2 38,7 Сенс Банк 38,25 38,65 Укрсиббанк 38,2 38,7 Райффайзен Банк 38 38,59 Креди Агриколь Банк 38 38,58

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 26 февраля предлагают по цене 38,49/38,6 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ожидать в ближайшее время

В банковском секторе прогнозируют, что на неделе с 26 февраля по 3 марта в Украине подорожает наличный доллар. Согласно ожиданиям начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, курс будет находиться на уровне 38,8-39,9 грн.

Банкир также отметил: ежедневные курсовые изменения будут на уровне 30-50 коп. "Важным также станет сохранение разницы между курсами купли и продажи. В коммерческих банках она составит до 50 коп., а в обменных пунктах – до 1 грн", – рассказал банкир OBOZ.UA.

Также он прогнозирует, что в марте стоимость американской валюты будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. "В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока не активированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках.

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