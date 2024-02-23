Банки готовятся переписывать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом уже через несколько дней

В банковском секторе прогнозируют, что на следующей неделе (26 февраля – 3 марта) в Украине подорожает наличный доллар. По ожиданиям его курс будет находиться на уровне 38,8-39,9 грн. Вечером же 23 февраля банки определили курс в средние 38,3/38,79 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,5/38,6 грн.

О том, что будет происходить на валютном рынке Украины в конце февраля – начале марта рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Тарас Лесовой. Он отметил: ежедневные курсовые изменения будут на уровне 30-50 коп.

"Важным также станет сохранение разницы между курсами купли и продажи. В коммерческих банках она составит до 50 коп., а в обменных пунктах – до 1 грн", – отметил банкир.

В целом же, подчеркнул он, на следующей неделе валютный рынок будет функционировать по установившимся с начала действия режима управляемой гибкости правилам, "согласно которым, ключевым становится баланс между спросом и предложением". "Следовательно, любые изменения не будут головокружительными или разрушительными для архитектуры рынка", – резюмировал Лесовой.

Что будет с курсом в марте

Вместе с тем, в марте, рассказал Лесовой, в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, подчеркнул Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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