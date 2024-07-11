Банки удержали доллар после рекордов "по НБУ": что происходит с курсом и какие цены на валюту

Наличный курс доллара в Украине практически замер после довольно активного роста и рекордов в официальных показателях Нацбанка. Так, 11 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,6/41,05 (покупка/продажа). В продаже это лишь на копейку дешевле, чем накануне. А в покупке курс вообще не изменился.

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За неделю курс доллара при этом показал рост на 5 коп., свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" 11 июля немного дешевле, чем банки, – в среднем по 40,56/40,99 грн.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке и немного ниже в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 11 июля предлагают по цене 40,95/41,02 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 44,41/44,59 грн.

Курс доллара в банках: где покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,99-41,05 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,9-40,7 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,4/41 43,5/44,5 Ощадбанк 40,6/41,1 43,85/44,6 ПУМБ 40,5/40,99 43,9/44,5 Сенс Банк 40,7/41,1 44/44,65 Универсал Банк 39,9/41 42,9/44,4 Райффайзен Банк 40,6/40,99 43,7/44,49 Укргазбанк 40,6/41 43,8/44,5 Креди Агриколь 40,55/41,1 43,9/44,55

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

Официальный курс валют 11 июля: что происходит с долларом и евро

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,71 грн. Это:

на 5 коп. ниже, чем неделю назад;

на 6 копеек ниже исторического рекорда (40,77 грн/долл., был установлен вчера, 10 июля).

Евро остался на историческом максимуме по официальному курсу. На 11 июля стоимость евровалюты установлена на уровне 44,08 грн. Эта отметка держится уже третий день.

Как объяснял глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наличный курс выше 40 грн/доллар в Украине фиксировался еще в июле 2022 года. И по прошествии почти двух лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась", отмечает нардеп.

Кроме того, он напомнил: правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс едва ли превышает расчетный показатель среднего по году. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз".

По словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в краткосрочной перспективе в Украине все же не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, не смысла скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

Впрочем, отметил аналитик, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Впрочем это не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса, добавил Ваврищук.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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