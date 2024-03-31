Банки перепишут ставки по кредитам для бизнеса: чего ждать предпринимателям в Украине

В Украине уже в апреле-июняе 2024 года могут снизиться ставки по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса до 15-17% годовых. Речь идет о банковских кредитах вне государственных льготных программ, ставки по таким займам сейчас держатся на уровне не ниже 19%.

Об этом OBOZ.UA сообщила Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка. По ее словам, вместе со снижением ставки будет расти и популярность такого кредитования. А пока лишь треть коммерческих банков предоставляют кредиты бизнесу не по государственным программам.

Главным драйвером удешевления кредитов станет снижение учетной ставки Национального банка (НБУ). Как подсчитала банкир, за 2023 года ставки по кредитам для бизнеса уже упали на 3-4% именно из-за снижения учетной ставки.

По мнению Шульги, в течение 2-3 следующих месяцев Нацбанк может снизить учетную ставку с имеющихся 14,5% до 14-13%. И это позволит коммерческим банкам активнее развивать кредитование малого и среднего бизнеса вне госпрограмм "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

Пока же только треть всех комбанков предоставляют малому и среднему бизнесу кредиты за пределами государственных кредитных программ. "Однако благоприятная ситуация в экономике страны, либеральная учетная ставка способна существенно повлиять именно на этот вид кредитования... Главное преимущество банковских программ по сравнению с государственными программами заключается в их целевой направленности под приобретение конкретной техники, транспорта или оборудования благодаря общим программам с производителями/поставщиками основных средств бизнеса, а также оптимальном соотношении суммы и срока кредитования: до 2-3 млн грн сроком до 5 лет с ежемесячным погашением", – отметила Шульга.

Эксперт считает, что во втором квартале 2024 года популярность банковских кредитов для малого и среднего бизнеса будет только набирать обороты. Она обратила внимание, что с начала 2024 года наибольший спрос наблюдается на кредиты на приобретение:

авто для бизнеса – более 40% всех кредитов для малого и среднего бизнеса;

коммерческой техники – около 30%;

производственного оборудования – 25% кредитов.

При этом наиболее распространенными (более 95% кредитов) являются кредиты сроком на 3-5 лет. Средняя сумма запрашиваемого кредита – до 1,2 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банкиров, ставки по акционным гривневыми депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достигнуть 17% годовых, что выше обычных "расценок". Впрочем, такие акции будут точечными и кратковременными, а средние проценты останутся прежними.

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