Банки перепишут проценты по депозитам: на какие ставки рассчитывать украинцам

Банки Украины в ближайшие недели планируют несколько повысить ставки по депозитам в гривне. В результате максимальные ставки по вкладам могут достичь 14-17%. В то же время средние проценты по депозитам вырастут не так заметно, как учетная ставка НБУ, которая была поднята сразу на 1 процентный пункт.

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Об этом рассказали представители банковского сектора, пишет "Минфин". "Ставки по депозитам могут вырасти, но, во-первых, обычно это происходит не сразу (после роста учетной ставки. – Ред.), а растянуто во времени, а во-вторых, не в таком объеме, как изменилась учетная ставка", – отметил представитель Радабанка Сергей Гнездилов.

Как уточнила Алина Компанец из Юнекс Банка, в течение двух-трех недель ставки по трехмесячным депозитам в средних и небольших банках возрастут на 0,5-1%. "Максимальная доходность по ним будет стремиться в диапазон до 16-17% годовых", – подсчитала банкир.

В Кристаллбанке считают, что увеличение процентных ставок не будет столь значительным. "Это будет скорее корректировка, чем существенные изменения. В целом банк планирует оставить процентные ставки в пределах максимально возможных 16% годовых в гривне", – сообщили в финучреждении.

В то же время, начальникДмитрий Замотаев из Глобус Банка рассказал OBOZ.UA, что ближайшие несколько недель доходность "коротких вкладов" установится на уровне 11% (+1 процентный пункт), вкладов на 9 и 12 месяцев – до 12%, до 14% годовых – на вклады сроком от 1 года и дольше.

"Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долгосрочные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%", – считает Замотаев.

С ним не соглашается Ирина Стрепетова из Сенс Банка. По ее словам, одними из самых популярных вкладов во многих банках остаются все же трехмесячные депозиты. А вот "длинных" размещений сейчас немного, отмечает банкир.

"Приоритет срочности сейчас диктует клиент, учитывая период прогнозирования расходов, уровень инфляции, курс доллара США и тренд его изменения как ориентир стоимости средств. Согласно этим факторам, большинство клиентов готовы размещаться в гривне на срок 3-6 месяцев. Очень сложно в текущей ситуации уговорить клиентов разместить сбережения в национальной валюте на сроки свыше года", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 февраля ввели новые лимиты на карточные переводы. Без официального подтверждения заработка украинцы смогут перечислять до 150 тыс. грн в месяц (низкий и средний риск). Если же это клиенты, которых банк относит к высокому уровню (например, чиновники, или те, кто часто совершает подозрительные операции), лимит будет установлен на уровне 50 тыс. грн в месяц.

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