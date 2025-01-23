НБУ заметно поднял учетную ставку: что теперь будет с курсом доллара и депозитами в Украине
Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт – с 13,5%, до 14,5%. Таким образом НБУ старается бороться с инфляцией и не допускать снижения ставок по депозитам. При этом, как считают в банковском секторе, увеличение учетной ставки притормозит курсовые изменения на валютном рынке, а проценты по гривневым вкладам даже могут вырасти.
Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 24 января, сообщает пресс-служба НБУ. Вместе с учетной ставкой на 1 процентный пункт повышаются и ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17% и 17,5% соответственно.
"Повышение учетной ставки направлено на обеспечение надлежащей защиты гривневых сбережений от инфляции и поддержания интереса населения к гривневым активам. Это приведет к снижению давления на валютный рынок и цены", – говорится в сообщении Нацбанка.
При этом регулятор не исключает, что из-за роста потребительских цен может и дальше повышать "учетку". "Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики", – предупредили в НБУ.
В Нацбанке также считают, что в последующие месяцы инфляция, вероятно, будет расти. Однако в целом в 2025 году ожидается ее замедление до 8,4% и дальнейшее движение к цели 5% в 2026 году. "В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом измерении, что превысило предварительный прогноз НБУ. По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе", – отметили в регуляторе.
Как объяснил в комментарии OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, рост ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 17% будет побуждать коммерческие банки к увеличению процентов по гривневым вкладам. Причем изменения ожидаются уже в ближайшие недели.
По мнению эксперта, ставки по гривневым депозитам могут вырасти в среднем на 1 процентній пункт. Конкретные проценты будут традиционно зависеть от срока вклада:
- максимум до 11% годовых на ультракороткие вклады (сроком от 3 мес.с до мес.);
- до 12% годовых на депозиты продолжительностью от 9 мес. до 1 года;
- до 14% годовых на вклады на срок от 1 года и дольше.
В то же время, как отметил специалист, даже увеличенные проценты по ультракоротким вкладам не гарантируют гражданам сбережения средств от инфляции, ведь с полученного дохода придется уплатить суммарно 23% налогов. "Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долгосрочные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%", – отметил эксперт.
Кроме того, по словам Замотаева, новый уровень "учетки" положительно повлияет на "вес" гривни как валюты. Он напомнил, что под влиянием экономических факторов, начиная с декабря 2024 года и по состоянию на 23 января, официальный курс доллара вырос в среднем на 1,5% – с 41,59 грн/долл. до 42,03 грн/долл.
"Однако благодаря своевременной двухэтапной коррекции учетной ставки с 13% до 13,5% в декабре и до 14,5% в январе грядущие курсовые изменения не представляют угрозы рынку. В феврале будет продолжаться период укрепления-поддержки гривны, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке", – уверен банкир.
Напомним, это второе повышение учетной ставки НБУ подряд. Первое за долгое время произошло в декабре 20204 года (на половину процентного пункта, до 13,5%), а до того НБУ 7 раз подряд снижал "учетку": в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), в марте-2024 (до 14,5%), а после в апреле-2024 (до 13,5%) и в июне-2024 (до 13%).
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в банковском секторе прогнозировали, что до конца текущей недели (заканчивается 26 января) курс доллара в обменниках Украины будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. Такой же ситуация ожидается в банках.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!