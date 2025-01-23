НБУ заметно поднял учетную ставку: что теперь будет с курсом доллара и депозитами в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт – с 13,5%, до 14,5%. Таким образом НБУ старается бороться с инфляцией и не допускать снижения ставок по депозитам. При этом, как считают в банковском секторе, увеличение учетной ставки притормозит курсовые изменения на валютном рынке, а проценты по гривневым вкладам даже могут вырасти.

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Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 24 января, сообщает пресс-служба НБУ. Вместе с учетной ставкой на 1 процентный пункт повышаются и ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17% и 17,5% соответственно.

"Повышение учетной ставки направлено на обеспечение надлежащей защиты гривневых сбережений от инфляции и поддержания интереса населения к гривневым активам. Это приведет к снижению давления на валютный рынок и цены", – говорится в сообщении Нацбанка.

При этом регулятор не исключает, что из-за роста потребительских цен может и дальше повышать "учетку". "Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики", – предупредили в НБУ.

В Нацбанке также считают, что в последующие месяцы инфляция, вероятно, будет расти. Однако в целом в 2025 году ожидается ее замедление до 8,4% и дальнейшее движение к цели 5% в 2026 году. "В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом измерении, что превысило предварительный прогноз НБУ. По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе", – отметили в регуляторе.

Как объяснил в комментарии OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, рост ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 17% будет побуждать коммерческие банки к увеличению процентов по гривневым вкладам. Причем изменения ожидаются уже в ближайшие недели.

По мнению эксперта, ставки по гривневым депозитам могут вырасти в среднем на 1 процентній пункт. Конкретные проценты будут традиционно зависеть от срока вклада:

максимум до 11% годовых на ультракороткие вклады (сроком от 3 мес.с до мес.);

до 12% годовых на депозиты продолжительностью от 9 мес. до 1 года;

до 14% годовых на вклады на срок от 1 года и дольше.

В то же время, как отметил специалист, даже увеличенные проценты по ультракоротким вкладам не гарантируют гражданам сбережения средств от инфляции, ведь с полученного дохода придется уплатить суммарно 23% налогов. "Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долгосрочные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%", – отметил эксперт.

Кроме того, по словам Замотаева, новый уровень "учетки" положительно повлияет на "вес" гривни как валюты. Он напомнил, что под влиянием экономических факторов, начиная с декабря 2024 года и по состоянию на 23 января, официальный курс доллара вырос в среднем на 1,5% – с 41,59 грн/долл. до 42,03 грн/долл.

"Однако благодаря своевременной двухэтапной коррекции учетной ставки с 13% до 13,5% в декабре и до 14,5% в январе грядущие курсовые изменения не представляют угрозы рынку. В феврале будет продолжаться период укрепления-поддержки гривны, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке", – уверен банкир.

Напомним, это второе повышение учетной ставки НБУ подряд. Первое за долгое время произошло в декабре 20204 года (на половину процентного пункта, до 13,5%), а до того НБУ 7 раз подряд снижал "учетку": в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), в марте-2024 (до 14,5%), а после в апреле-2024 (до 13,5%) и в июне-2024 (до 13%).

Учетная ставка и ее производные – это, по сути, стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость денег, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты и тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки обычно сигнализирует о замедлении потребительской инфляции, а повышение – наоборот, о росте цен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в банковском секторе прогнозировали, что до конца текущей недели (заканчивается 26 января) курс доллара в обменниках Украины будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. Такой же ситуация ожидается в банках.

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