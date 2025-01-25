Всем украинцам через несколько дней введут новые лимиты на переводы: что нужно знать
В Украине с 1 февраля введут новые лимиты на карточные переводы. Без официального подтверждения заработка украинцы смогут перечислять до 150 тыс. грн в месяц (низкий и средний риск). Если же это клиенты, которых банк относит к высокому уровню (например, чиновники, или те, кто часто совершает подозрительные операции), лимит будет установлен на уровне 50 тыс. грн в месяц.
Об этом говорится в Меморандуме по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ еще 10 декабря подписали в НБУ представители банковских ассоциаций вместе с крупнейшими украинскими банками. Впоследствии меморандум подписало большинство украинских банков.
Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:
- с 01.02.2025 – для клиентов "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;
для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска – согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:
- с 01.02.2025 – в сумме до 150 тыс. грн/мес;
- с 01.06.2025 – в сумме до 100 тыс. грн/мес.
Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный дату лимит, банки будут осуществлять переводы внутри подтвержденного дохода.
Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.
Что еще предполагает Меморандум
- проводить тщательную проверку клиентов и мониторинг финансовых операций;
- создать централизованный реестр сомнительных клиентов с пометкой "дроп";
- устанавливать автоматизированные правила мониторинга операций в ночное время (с 24:00 до 06:00);
- усилить коммуникацию с клиентами для документального подтверждения источников доходов.
Участники подчеркнули, что внедрение таких правил позволит усилить доверие к банковской системе, минимизировать риски финансовых преступлений и повысить стабильность рынка. Президент АУБ Андрей Дубас отметил, что подобные шаги являются важным элементом в создании прозрачной финансовой экосистемы в Украине.
Как ранее писал OBOZ.UA, банковские счета украинцев блокируют в результате проверки даже незначительных переводов. Да, целый ряд клиентов пожаловался на действия ПриватБанка. Украинка потратила 144 грн на покупку ошейников для кота, транзакция попала под дополнительную проверку и в результате счет заблокировали.
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