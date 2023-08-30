Украинцы массово берут кредиты под миллион процентов годовых и даже не догадываются об этом: антирейтинг МФО

Украинцы ежемесячно оформляют 650 тыс. микрокредитов, деньги у микрофинансовых организаций (МФО) в долг взяли более трех миллионов человек. Такие компании заявляют, что дают долг под 0,01%, хотя реальная годовая ставка достигает более миллиона процентов годовых. OBOZREVATEL собрал антирейтинг самых дорогих кредитов от микрофинансовых организациях а также разобрался, какие условия на самом деле предлагают украинцам.

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Cколько на самом деле стоит кредит. ТОП самых дорогих компаний

Мы изучили условия кредитования у двух десятков самых популярных компаний. Абсолютное большинство из них выполняют норму закона "О потребительском кредитовании" и на своем сайте указывает реальную годовую процентную ставку. Это тот процент, который придется заплатить с учетом всех возможных штрафных санкций, комиссии, пени.

У кого самые дорогие кредиты:

Аlexcredit – 1 783 266%

Mycredit – 820 650%

Е-groshi – 515 749,24 %

Сreditkasa – 279 354%

Selfiecredit – 203 406,11%

Сreditplus – 115 757,37%

Money4you – 87 838%

Сredit7 – 60 103,46%

Miloan – 23 625%

Moneyveo – 12 466,25%.

Большинство компаний "прячут" эти цифры в подвале сайтов (самом низу страниц), некоторые помещают в отдельные разделы. Самостоятельно найти информацию о реальной процентной ставки Аlexcredit нам не удалось. Тогда мы обратились в чат-бот. Оператору чат-бота Аlexcredit понадобилось несколько часов, чтобы разобраться, что такое реальная процентная ставка. Вначале оператор Лилия предлагала самостоятельно изучить сайт, затем – утверждала, что нет разницы между реальной и годовой процентной ставками.

Сотрудница Аlexcredit Лилией заявляла, что реальная процентная ставка составляет 1038%. Но, после звонков на горячую линию компанию и споров с Лилией нам удалось получить информацию. Оформляя микрокредит, максимальная ставка, которую придется заплатить клиенту, составляет 1 783 266% (1 млн 783 тысячи 266 процентов годовых). Это абсолютный рекорд среди всех компаний.

Таким образом, компания оказалась на первом месте по уровню максимальной ставки. С большим отставанием и с показателям в два раза ниже – компания Mycredit. Их максимальная реальная годовая ставка составляет 820 650%. Детальнее, смотрите в списке.

Для сравнения, если пользоваться кредиткой ПриваБанка и нарушать льготный период, реальная годовая ставка составит 51,76%. Это в сотни, а в некоторых случаях и в тысячи раз меньше, чем предлагают микрофинансовые организации. Но если банк обязан проверить клиента, убедиться в его платежеспособности, проверить кредитный рейтинг, и только после этого предоставлять кредитный лимит, то в случае с МФО деньги можно получить онлайн и за считанные минуты.

Почему и в каких случаях приходиться переплачивать в разы

В Украине практически все микрофинансовые организации предлагают льготный кредит, если это первый долг. Ставку предлагают в размере 0,01% в день. Но уже со второго кредита ставка увеличится в сотни раз. Кредит предоставляется на период до 30 дней. Однако, если просрочить этот срок, с каждым днем сумма долга будет увеличиваться. В результате за год даже с небольшим долгом можна попасть в долговую яму.

Как говорят OBOZREVATEL адвокаты, микрофинансовые организации крайне редко обращаются в суды для того, чтобы взыскать долги. Судя по реестру судебных решений, Аlexcredit в обход суда пытается взыскать долги через нотариальную исполнительную надпись. К примеру, множество таких надписей для "Алекскредит" оформил житомирский нотариус Олег Горай. Адвокаты, которые защищают интересы должников, даже записали в соцсетях отдельное видео об этом нотариусе. Теперь должники в судах отменяют надписи Горая.

К примеру, Жовтневый райсуд в Днепре несколько недель назад, в августе 2023-го, отменил одну из надписей нотариуса Горая в пользу "Алекскредит". Из-за него началось исполнительное производство, в результате которого у клиента, который брал в долг 12 тыс. грн, должны были забрать 25,9 тыс. грн. Однако суд принял решение надпись отменить. К слову, исполнительное производство дает возможность судебному исполнителю заблокировать все счета украинцев в банках, внести должника в реестр. Микрокредиты рассчитаны на короткий срок. Деньги должны возвращаться в период от недели до месяца. Украинцы, которые соглашаются брать деньги под такие проценты, должны понимать, что задержка платежа неминуемо приведет к резкому увеличению суммы задолженности.

О том, как защитить свои права в случае, если вы попали в долговую яму, какие проценты предлагают банки на потребительские кредиты, читайте в следующих материалах OBOZREVATEL.