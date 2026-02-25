"Укрпочта" 8 лет работает над запуском банка, которого до сих пор нет: Смелянский раскрыл детали

После двух неудач "Укрпочта" продолжает работать над получением банковской лицензии для запуска "Укрпочта Банка", также рассматривается альтернатива – компания не оставляет надежды получить контроль над уже существующим финучреждением.

Компания должна подготовиться к следующей зиме, говорит Игорь Смелянский, генеральный директор "Укрпочты", в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам почтовый оператор должен сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны по всей территории страны. Также он сказал, что почтовый банк запустят через 2-3 месяца после получения разрешения.

"Мы как раз сейчас работаем над запуском почтового банка. Это должен быть или передан нам существующий банк, или мы должны обратиться за лицензией. Но у нас есть определенные вопросы к регулятору, который пока не видит Укрпочта Банк. С даты получения разрешения, я думаю, что мы за 2-3 месяца запустимся", – сказал Смелянский.

"Укрпочта" хочет стать банком: как давно и зачем

"Укрпочта" 8 лет планирует "стать банком". Компания искала банк, приобретение которого позволило бы ей предоставлять финансовые услуги в отдаленных уголках Украины в почтовых отделениях.

До начала полномасштабной войны, а именно в январе 2022-го, "Укрпочта" обращалась в НБУ с запросом о покупке Альпари Банка. В июне 2022-го соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но 29 мая 2023 года НБУ отклонил его из-за "недостатков в документах". А уже в декабре 2023 года единственный акционер Альпари Банка решил прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица. Свою деятельность банк фактически прекратил 14 мая 2024 года.

"Банков много – "Укрпочта" одна. К этому дню мы шли долгих 8 лет... Это доступ к банковским услугам не для 70% населения, а для 100%", – заявлял Смелянский на своей странице в Facebook в январе 2025-го. Произошло это после решения передать "Укрпочте" акции "Первого инвестиционного банка" (ПИБ), который ранее принадлежал российскому олигарху Евгению Гинеру.

Также в своей публикации глава "Укрпочты" уверял, что превращение почты в банк позволит государству сэкономить до 5 млрд грн в течение следующих 3-5 лет. Планировалось сэкономить на услугах по доставке пенсий и соцпомощи населению. "Мы планируем сделать услуги доступными в течение ближайших 4-6 месяцев, но на всякий случай говорим "год". Может, и раньше всех удивим", – написал Игорь Смелянский 28-го января 2025 года.

ПИБ стал государственным в январе 2024 года. Произошло это по решению Высшего антикоррупционного суда, согласно закону о санкциях. Он был передан Минразвития. 19 февраля НБУ принял решение об отнесении ПИБа к категории неплатежеспособных – основанием для этого Нацбанк назвал "невыполнение требования о представлении доработанного плана финансового оздоровления".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как глава "Укрпочты" снова оказался в центре скандала. Он назвал украинцев, которые работают за минималку, "больными на голову". Зарплата самого Смелянского, по его же словам, составляет 700 тыс. грн.

