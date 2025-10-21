Банки меняют режим работы в некоторых городах: что введут из-за обстрелов

В отдельных городах Украины – в частности в Чернигове, Сумах, Запорожье, Харькове и Днепре банки переходят в режим Power Banking из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Благодаря этой системе отделения продолжают работать даже без света, обеспечивая клиентам доступ к наличным, платежам и основным финансовым услугам.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов. По его словам, несмотря на масштабные обстрелы, большинство дежурных отделений продолжают работать в стандартном режиме.

Отмечается, что это стало возможным благодаря созданию всеукраинской системы Power Banking, которая объединяет более 50% банковских отделений страны.

"Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Клиенты могут получить полный спектр услуг даже в условиях отсутствия электроэнергии – благодаря генераторам, запасным аккумуляторам и стабильным оптоволоконным каналам связи", – подчеркнул Мамедов.

Он подчеркнул, что ситуация остается хрупкой и непредсказуемой, особенно в регионах, которые регулярно страдают от ракетных ударов. Однако финансовые учреждения действуют по отработанным алгоритмам, чтобы обеспечить бесперебойную работу платежной инфраструктуры. Благодаря энергетикам и местным службам постепенно удается восстанавливать питание, однако банки не снижают уровень готовности.

Power Banking – это совместная сеть банковских отделений, способных работать даже во время масштабных отключений света. В каждом городе не менее 50% отделений подключены к системе резервного энергоснабжения, что позволяет людям снимать наличные, оплачивать счета, проводить транзакции или воспользоваться банкоматами.

