Банки массово "выбивают" с украинцев долги в судах: кто подает иски чаще всего
Украинские банки все чаще обращаются в суд из-за долгов клиентов. Количество исков, поданных финучреждениями в 2025 году, достигло исторического рекорда и превысило 100 тыс.
Об этом сообщает Опендатабот. Причем крупнейшие финучреждения судятся предсказуемо чаще всего.
По подсчету Государственной судебной администрации Украины, с начала 2025 года украинские банки подали к должникам 100 434 иска – это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с 2019 года было подано 511 865 исков от банков.
Какие банки судятся с должниками
За год пятерка крупнейших банков-истцов не изменилась. Впрочем, в целом они начали "сбивать" долги с клиентов в судах активнее. Более 70% всех нынешних исков в этом году приходится на:
- Монобанк – 28,2 тыс. (в 2024 – 20,9 тыс.);
- А-Банк – 22,2 тыс. (выросло с 13,7 тыс., то есть в 1,6 раза);
- ПриватБанк – 20,3 тыс. (с 11,3 тыс., то есть в 1,8 раза);
- ПУМБ – 9,2 тыс. (с 7,2 тыс.);
- Сенс Банк – 6,8 тыс. (с 4,2 тыс., то есть в 1,6 раза).
Эти же компании остаются лидерами по судебным искам к должникам в целом за последние 7 лет: Приватбанк – 191 353 иска, Универсал Банк – 115 702, А-Банк – 60 421, Сенс Банк – 25 283 и ПУМБ – 21 476.
Больше всего выросло количество исков от Таскомбанк – в 3,5 раза. Зато некоторые финучреждения заметно сократили количество обращений в суд:
- Юнекс Банк – в 4 раза
- Креди Агриколь – в 2 раза;
- Укргазбанк – в 2 раза.
Стоит отметить, что рейтинг самых "исковых" банков в этом году обновился. В топ вошли новые игроки – Радабанк и Банк Альянс, а вот Аккордбанк и Юнекс Банк выбыли из двадцатки лидеров.
Сколько долгов уже взыскали в Украине
Ранее стало известно, что в 2025 году в Украине взыскали 1,1 млн долгов на общую сумму 15,11 млрд грн. В то же время еще около 400 тыс. долговых производств было закрыто из-за невозможности взыскать деньги.
Но даже открытие исполнительного производства не является гарантией того, что долг будет взыскан в полной мере. Согласно статистике год к году реально взысканные суммы уменьшились:
- в 2021 году – 2,6 копейки с каждой гривни долга;
- 2022 – 1,6 коп. с гривни;
- 2023 – 3 коп. с 1 грн долга.
- 2025 – менее 1 коп.
Как уже сообщал OBOZ.UA, во исполнение рекомендаций Евросоюза Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14005, который значительно упрощает процедуру взыскания долгов и фактически позволяет автоматически арестовывать имущество. Такие нормы значительно ускорят процессы и должны заставить должников платить.
