Такой плохой ситуация не была с 2022 года: сколько долгов взыскали в Украине

В 2025 году в Украине взыскали 1,1 млн долгов на общую сумму 15,11 млрд грн. В то же время еще около 400 тыс. долговых производств было закрыто из-за невозможности взыскать деньги.

Об этом сообщает Опендатабот. Всего с начала года на взыскание исполнителям только за первые шесть месяцев 2025 года было передано более 5,3 млн исполнительных производств, в частности:

прошлогодних – около 3,7 млн;

новых долгов – 1,75 млн.

В общем завершено было 1,5 долгов на общую сумму 395,11 млрд грн, но при этом взыскать деньги удалось только в 1,1 млн случаев (15,11 млрд грн) – остальные закрыли без взыскания. Таким образом фактически было выполнено каждое пятое производство – такой низкой статистика была в последний раз в первый год полномасштабной войны.

"Следует понимать, что завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено в полной мере. Простым языком, в этот процент входят как полностью выполненные производства, так и выполненные частично или возвращенные взыскателю из-за того, что у должника не хватает имущества. Поэтому фактический показатель успеха значительно ниже", – объяснил частный исполнитель Андрей Авторгов.

Как взимают долги в Украине

Но даже открытие исполнительного производства не является гарантией того, что долг будет взыскан в полной мере. Согласно статистике год к году реально взысканные суммы уменьшились:

в 2021 году – 2,6 копейки с каждой гривны долга;

2022 – 1,6 коп с гривны;

2023 – 3 коп с 1 грн долга.

2025 – менее 1 коп.

Преимущественно производства реализуются государственными исполнителями – 983 тыс. производств, тогда как на частных исполнителей приходится 130 тыс. производств (12%). Хотя 41% (6,12 млрд грн) от всех средств было взыскано именно частными исполнителями, тогда как государственными – 8,99 млрд грн (51%).

Переломным стал прошлый год, когда на исполнение попал массив крупных долгов РФ из-за нанесенного ущерба – их общая сумма выросла с 400 млрд до 1,68 трлн грн. Сейчас даже принятые решения их взыскания не дают реальной возможности получить деньги, поэтому они остаются на бумаге.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с украинцев, которые задолжали финансовым учреждениям деньги, могут взыскивать долги в судебном порядке. Но порой такие долги передаются коллекторским службам, которые используют фальшивые повестки с целью запугать должников – чтобы они вернули средства самостоятельно.

