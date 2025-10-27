Такой плохой ситуация не была с 2022 года: сколько долгов взыскали в Украине
В 2025 году в Украине взыскали 1,1 млн долгов на общую сумму 15,11 млрд грн. В то же время еще около 400 тыс. долговых производств было закрыто из-за невозможности взыскать деньги.
Об этом сообщает Опендатабот. Всего с начала года на взыскание исполнителям только за первые шесть месяцев 2025 года было передано более 5,3 млн исполнительных производств, в частности:
- прошлогодних – около 3,7 млн;
- новых долгов – 1,75 млн.
В общем завершено было 1,5 долгов на общую сумму 395,11 млрд грн, но при этом взыскать деньги удалось только в 1,1 млн случаев (15,11 млрд грн) – остальные закрыли без взыскания. Таким образом фактически было выполнено каждое пятое производство – такой низкой статистика была в последний раз в первый год полномасштабной войны.
"Следует понимать, что завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено в полной мере. Простым языком, в этот процент входят как полностью выполненные производства, так и выполненные частично или возвращенные взыскателю из-за того, что у должника не хватает имущества. Поэтому фактический показатель успеха значительно ниже", – объяснил частный исполнитель Андрей Авторгов.
Как взимают долги в Украине
Но даже открытие исполнительного производства не является гарантией того, что долг будет взыскан в полной мере. Согласно статистике год к году реально взысканные суммы уменьшились:
- в 2021 году – 2,6 копейки с каждой гривны долга;
- 2022 – 1,6 коп с гривны;
- 2023 – 3 коп с 1 грн долга.
- 2025 – менее 1 коп.
Преимущественно производства реализуются государственными исполнителями – 983 тыс. производств, тогда как на частных исполнителей приходится 130 тыс. производств (12%). Хотя 41% (6,12 млрд грн) от всех средств было взыскано именно частными исполнителями, тогда как государственными – 8,99 млрд грн (51%).
Переломным стал прошлый год, когда на исполнение попал массив крупных долгов РФ из-за нанесенного ущерба – их общая сумма выросла с 400 млрд до 1,68 трлн грн. Сейчас даже принятые решения их взыскания не дают реальной возможности получить деньги, поэтому они остаются на бумаге.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с украинцев, которые задолжали финансовым учреждениям деньги, могут взыскивать долги в судебном порядке. Но порой такие долги передаются коллекторским службам, которые используют фальшивые повестки с целью запугать должников – чтобы они вернули средства самостоятельно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!