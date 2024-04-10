Банки и обменники выставили новые цены на доллар: курс валют

Курс доллара в Украине продолжает постепенно расти после того, как упал за выходные. Утром в среду, 10 апреля, долларом в небанковских обменниках торгуют в среднем по 38,70/39,4 грн (покупка/продажа). Это на 3-5 копеек дороже, чем сутками ранее.

В банках же стоимость наличного доллара тоже повысилась на 5 копеек – до 38,9/39,35 грн, свидетельствуют данные профильного портала. Впрочем, если смотреть на динамику за неделю, то доллар в банках все же подешевел – на 20 копеек.

Курс евро в покупке не изменился, в продаже прибавил 5 копеек. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,9 грн.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 38,99 грн. Это столько же, сколько во вторник, 9 апреля, а также:

на 33 копейки дешевле, чем было неделю назад;

на 35 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 10 апреля предлагают по цене 39,26/39,35 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,35-39,45 грн. Покупают доллар по 38,25-38,95 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,75 39,35 Ощадбанк 38,95 39,5 ПУМБ 38,9 39,4 Сенс Банк 38,95 39,35 Укрсиббанк 38,7 39,3 Креди Агриколь Банк 38,8 39,35 Укрэксимбанк 38,85 39,45

Курс в таблице может отличаться от курса в кассе банке – некоторые финучреждения банки могут стяги взимать дополнительные комиссии. Узнать все подробности можно в кол-центре конкретного банка.

Валютных послаблений пока не будет

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – сказал он.

Николайчук подчеркнул, что несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. "Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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