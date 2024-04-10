Банки и обменники выставили новые цены на доллар: курс валют
Курс доллара в Украине продолжает постепенно расти после того, как упал за выходные. Утром в среду, 10 апреля, долларом в небанковских обменниках торгуют в среднем по 38,70/39,4 грн (покупка/продажа). Это на 3-5 копеек дороже, чем сутками ранее.
В банках же стоимость наличного доллара тоже повысилась на 5 копеек – до 38,9/39,35 грн, свидетельствуют данные профильного портала. Впрочем, если смотреть на динамику за неделю, то доллар в банках все же подешевел – на 20 копеек.
Курс евро в покупке не изменился, в продаже прибавил 5 копеек. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,9 грн.
В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 38,99 грн. Это столько же, сколько во вторник, 9 апреля, а также:
- на 33 копейки дешевле, чем было неделю назад;
- на 35 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 10 апреля предлагают по цене 39,26/39,35 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,35-39,45 грн. Покупают доллар по 38,25-38,95 грн.
Курс в таблице может отличаться от курса в кассе банке – некоторые финучреждения банки могут стяги взимать дополнительные комиссии. Узнать все подробности можно в кол-центре конкретного банка.
Валютных послаблений пока не будет
Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.
"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – сказал он.
Николайчук подчеркнул, что несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. "Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.
Как сообщал OBOZ.UA, НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.
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