Банки готовятся переписывать ставки по кредитам и депозитам: какими будут проценты

Банки Украины в ближайшее время планируют несколько повысить ставки по депозитам в гривне. В результате во втором квартале-2025 максимальные ставки по вкладам могут достичь 16-17%. Средние проценты по кредитам тоже вырастут, хотя банкиры и уверяют, что несущественно. Кроме того, повышение кредитных ставок не затронет ряд государственных программ кредитования бизнеса, а также єОселю.

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К таким изменениям приведет повышение учетной ставки Нацбанка до 15,5%, рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глбус Банка Сергей Мамедов. Он уверен, что решение регулятора должно усилить гривню и замедлить рост потребительских цен.

В то же время привлеченные средства под развитие кредитных программ станут дороже, хотя ставки по государственным кредитным программам вряд ли изменятся. "В ближайшие месяцы коммерческие банки сосредоточат внимание на развитии ряда партнерских программ, позволяющих заемщику получить кредиты на выгодных условиях. Ожидается, что рост ставок по партнерским программам будет минимальным и не превысит 1 п.п. к ставкам, действовавшим с декабря 2024 года", – отметил банкир.

Что касается депозитов, то их привлекательность для вкладчиков должна повыситься. Мамедов напомнил, что с 4 апреля Нацбанк увеличивает ставку по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%. Это, по мнению банкира, будет стимулировать привлечение гривневых вкладов.

По расчетам специалиста, в ближайшее время средние депозитные ставки в зависимости от срока размещения средств составят:

на ультракороткие вклады (3-6 мес.) – 12,5-13% годовых;

на вклады на 6-9 мес. – 16% годовых;

для депозитов на 9-12 мес. – 14-15% годовых;

на 1 год и дольше – 16% годовых.

Наиболее востребованными, согласно прогнозу, будут вклады сроком 6-9 мес., а также на 1 год, позволяющие получить пассивную прибыль в размере 4-5%. А максимальные ставки по таким депозитам с учетом бонусных предложений могут достичь 17% годовых.

А вот на кредитном рынке во втором квартале 2025 года временно может измениться структура кредитования. Мамедов не исключает, что более 50% от общего количества выданных банками ссуд придется на партнерские программы автокредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, энергокредитования.

"В условиях новых кредитных ставок может значительно возрасти роль государственных кредитных программ. Вполне возможно, что количество выданных кредитов по государственным программам может компенсировать пробелы по другим кредитам. Важное условие – это их стабильное финансирование государством", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы все активнее наращивают свои вложения на банковских счетах: за 2024 год общий объем денег физлиц в банковской системе вырос на 12,3%. Впрочем, счета в крупных банках часто закрывались.

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