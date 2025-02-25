Украинцы закрывают счета в "Привате", ОТП и еще 30 банках: где держат больше всего денег

Украинцы все активнее наращивают свои вложения на банковских счетах: за 2024 год общий объем денег физлиц в банковской системе вырос на 12,3%, составив на 1 января 2025 года 1,2 трлн грн. Впрочем, счета в крупных банках часто закрывались: например, в ОТП уменьшение их количества составило 28,6%.

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Такие данные представлены в официальном отчете Национального банка Украины (НБУ), пишет OBOZ.UA. В документе также имеется детализация по видам накоплений, а именно:

880,1 млрд грн размещены в режиме "по требованию" , то есть на карточных, текущих счетах, и могут быть сняты в любой момент – это 65,8% всех денег ;

, то есть на карточных, текущих счетах, и могут быть сняты в любой момент – это ; только 416,7 млрд грн, или 34,2% – это депозиты, которые вложены на конкретные сроки (3, 6, 12 месяцев и т.п.) и будут выплачены банками в указанное в договоре время.

Десятка банков с самым большим объемом собранных у населения средств с 2023 года не изменилась. Однако если состав лидеров остался старым, то внутренняя перетасовка все же произошла.

В частности, 5-е место в рейтинге по вкладам физлиц в 2024 году занял ПУМБ, потеснив государственный Сенс банк, спустившийся на седьмую строчку из-за уменьшения вкладов на 520,5 млн грн (на 1%) – до 47,3 млрд грн. А Укрсиббанк поднялся с седьмой строчки в 2023-м на шестую в 2024-м благодаря притоку на счета 6,7 млрд грн (увеличение на 16,2%) и росту портфеля до 48,1 млрд грн.

Если смотреть на приток в деньгах, то больше всего получил лидер рейтинга Приватбанк. А пятерка по динамике выглядит так:

1. Приватбанк – увеличение на 46,5 млрд грн (на 11,9%), до 438 млрд грн.

2. Ощадбанк – на 21,9 млрд грн (на 11,6%), до 210,2 млрд грн.

3. Универсалбанк – на 16,7 млрд грн (на 25,7%), до 81,7 млрд грн.

4. Райффайзен Банк – на 10,8 млрд грн (на 18%), до 70,7 млрд грн.

5. ПУМБ – на 7,4 млрд грн (на 15,3%), до 54,9 млрд грн.

Если брать процентные приросты вкладов населения, то в лидерах будут Радабанк – на 48,6% (до 3,3 млрд грн), Асвио Банк – на 44,8% (до 509,8 млн грн) и А-Банк – на 32,5% (до 20,8 млрд грн).

В то же время по итогам 2024 года зафиксирован и отток денег физлиц со счетов. Больше всего в такой пятерке:

1. Коминбанк – на 729,7 млн грн (на 19,5%), до 3 млрд грн.

2. Аккордбанк – на 650,6 млн грн (на 9,8%), до 5,98 млрд грн.

3. Мотор-Банк – на 574,6 млн грн (на 89,2%), до 69,5 млн грн.

4. Сенс Банк – на 520,5 млн грн (на 1%), до 47,3 млрд грн.

5. Юнекс Банк – на 228 млн грн (на 17,6%), до 1,1 млрд грн.

В целом отток со счетов населения зафиксирован в 19 банках из 61, а увеличение вкладов физлиц – в 39. Еще 3 банка (с иностранным капиталом) до сих пор не привлекают деньги простых людей: Дойче Банк ДБУ, ИНГ Банк Украина и Ситибанк.

Не менее интересны сведения из другого отчета НБУ о количестве вкладчиков, обслуживаемых банками. Из него видно, что люди достаточно активно меняют банки: закрывают счета в одних структурах и открывают в других.

Мотивация может быть у каждого своя: кому-то не нравится или не подходит сервис, у кого-то было закрыто ближнее отделение, а кому-то банк мог закрыть счета и в принудительном порядке из-за нарушения правил финансового мониторинга.

И чаще всего по итогам 2024 года счета закрывались в крупных банках. Самое существенное количество вкладчиков сокращалось в такой пятерке:

1. ОТП Банк – на 361,7 тыс. чел (на 28,6%), до 1 млн чел.

2. Банк "Південний" – на 319,3 тыс. чел. (на 43,6%), до 413,3 тыс. чел.

3. ТАСкомбанк – на 208 тыс. чел. (на 25,6%), до 605,8 тыс. чел.

4. Укрэксимбанк – на 150,1 тыс. чел. (на 23,9%), до 479 тыс. чел.

5. Приватбанк – на 149,6 тыс. чел. (на 0,4%), до 24,1 млн чел.

Если оценивать рейтинг банков-лидеров по количеству вкладчиков-физлиц, то перестановки можно найти внутри. ПУМБ поднялся с 7-й строчки на 5-ю, сместив Райффайзен с этой позиции на 6-ю, при этом Сенс Банк сдвинули с 6-го на 7-е место.

В то же время самое существенное увеличение количества вкладчиков-физлиц в 2024 году смогли показать:

1. Универсалбанк (monobank) – на 1,2 млн (на 15%), до 9,2 млн чел.

2. ПУМБ – на 527,3 тыс. чел. (на 17,9%), до 3,3 млн чел.

3. А-Банк – на 458 тыс. чел. (на 12,5%), до 3,6 млн человек.

В целом по итогу 2024 года увеличение количества вкладчиков зафиксировано у 26 банков, а уменьшение – у 32. Три, как помним, не имеют таких вкладов вообще.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцу закрыли карточку из-за одного перевода. Он в суде обязал банк восстановить счет и заплатить 10 тысяч компенсации.

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